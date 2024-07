Keanu Reeves svojím vyhlásením znepokojil všetkých svojich fanúšikov. Prezradil, že každý deň myslí na smrť

Keanu Reeves svojich fanúšikov poriadne vydesil. V rozhovore pre BBC prezradil, že má neustále myšlienky na smrť a myslí na ňu takmer denne.

Keanu Reeves má len 59 rokov a svojím najnovším vyjadrením poriadne znepokojil svojich fanúšikov, ktorí mu chcú podať pomocnú ruku. Väčšina ľudí sa myšlienkam na smrť okľukou vyhýba, to však nie je prípad známeho herca, ktorý si vo svojom živote prešiel mnohými tragédiami. V relatívne mladom veku prišiel o svoje dieťa a následne aj o partnerku. Hoci to spočiatku vyzeralo, že sa stiahol do seba, nebolo to tak a niekoľkokrát prezradil, že stále verí, že nájde lásku.

Po rokoch našiel lásku

Tú sa mu podarilo nájsť v umelkyni Alexandre Grant, s ktorou dlho boli len veľmi dobrí priatelia, neskôr to však prerástlo v romantický vzťah, v ktorom sa obaja zdajú mimoriadne šťastní a naplnení. Preto mnohých ľudí zaskočili jeho vyjadrenia pre BBC a niektorí dokonca vyjadrili veľký strach. „Mám 59 rokov, takže nad smrťou premýšľam takmer stále. A je to podľa mňa dobré. Verím, že to nie je divné, ale že vďaka tomu dokážeme oceniť život, ktorý máme a aj potenciál vzťahov, ktoré môžeme mať,“ povedal.

Dôležitý odkaz

Keďže obľúbený herec nikdy otvorene nehovoril o týchto veciach, fanúšikovia hneď spanikárili a obávajú sa o jeho duševné zdravie. Mnohí mu tiež chcú pomôcť a upokojiť ho. Kým niektorí ľudia vyjadrili obrovské znepokojenie, iní jeho prístup chvália a tvrdia, že je dôležité, aby sa konečne začalo hovoriť o téme smrti, ktorá je v mnohých ohľadoch tabu a nemala by byť.

Taktiež mnohí fanúšikovia povedali, že za jeho slovami je dôležité posolstvo, aby sme si vážili každý moment v živote a investovali do vzťahov s ľuďmi, na ktorých nám záleží. Keanu Reeves už dlhodobo patrí medzi miláčikov Hollywoodu a je jedným z najobľúbenejších hercov súčasnosti. Fanúšikovia ho milujú v projektoch, ako sú Matrix, John Wick či mnohé ďalšie.