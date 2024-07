Obľúbený hollywoodsky pár po roku prezradil meno ich štvrtého dieťaťa. Hneď to spustilo vlnu špekulácií

Blake Lively a Ryan Reynolds prezradili meno ich štvrtého dieťatka, no jedna záhada však stále zostáva. Fanúšikovia zostali zmätení.

Ako píše portál Tyla, dvojica je spolu už od roku 2012 a stala sa jedným z najobľúbenejších hollywoodskych párov. Obaja si svoje súkromie strážia a dlho sa na verejnosť nedostalo ani to, že budú mať štvrté dieťa. Pohlavie ich dieťaťa, a aj meno, bolo dlho záhadou, teraz však prezradili aspoň meno. Zatiaľ vieme, že pár má tri dievčatá – James, Inez a Betty.

Nie je jasné, či je to chlapec alebo dievča

Ryan Reynolds najnovšie prezradil, že ich najmladšie dieťa má meno Olin. Mnohí predpokladajú, že by to mohol byť chlapec, avšak nemusí to byť celkom jasné. James je zvyčajne tiež mužské meno, oni ho však dali svojej dcére. Začiatkom leta Ryan počas vystúpenia v šou Today žartoval, že mená pre ich deti vyberá speváčka Taylor Swift, pretože sa stále objavia v jednom z jej textov.

Narážal napríklad na pieseň Betty. „Vždy čakáme, kým Taylor povie, ako sa dieťa volá,“ vtipkoval. Následne prezradil, že v rodičovstve robí veľa chýb, keď naznačil, že umožnil svojmu deväťročnému dieťaťu pozerať film, ktorý je až od 15 rokov.