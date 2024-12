Keanu Reeves sa objavil na verejnosti a ľudí zaskočil jeho vzhľad. Myslia si, že podstúpil zákrok, aby vyzeral mladšie

Nie je nič nové, že si celebrity v Hollywoode pomáhajú rôznymi zákrokmi a úpravami, aby vyzerali čím dlhšie mladé. Tieto diskusie sa však vedú väčšinou o ženách, a tak nie div, že keď sa objaví slávny muž, ktorý náhle vyzerá oveľa mladšie, začnú sa špekulácie šokovaných fanúšikov.

Ako píše portál Brightside.me, obľúbený herec Keanu Reeves sa s priateľkou Alexandrou Grant objavil na premiére filmu Ježko SONIC 3 (Sonic the Hedgehog 3). Fanúšikovia sa rozplývali nad ich vzájomnou chémiou a chválili, ako im to spolu pristane. Popri pochvalných komentároch sa však objavili aj špekulácie o tom, že Keanu vyzerá inak a nie je na tom nič prirodzené.

Zaujal ich jeho vzhľad

Keanu Reeves a Alexandra Grant mali 16. decembra oslnivé rande, keď si vyšli na losangeleskú premiéru filmu Sonic the Hedgehog 3 v kultovom divadle TCL Chinese Theatre. Pár, ktorý je známy tým, že svoj vzťah drží v súkromí, sa na červenom koberci objaví len zriedka, no keď sa tak stane, otočí sa za ním množstvo hláv. Ani teraz to, samozrejme, nebolo inak.

60-ročný Reeves a jeho 51-ročná priateľka vyzerali oslnivo a sofistikovane, čo sa podarilo zachytiť aj fotografom.

Ich účasť však nebola jedinou vecou, ktorá vyvolala rozruch. Fanúšikovia si nemohli nevšimnúť niečo „iné“ na hercovovom vzhľade, pričom viacerí sa k tomu vyjadrovali na sociálnych sieťach.

Zatiaľ čo mnohí chválili vzhľad hviezdy, iní špekulovali o jemných zmenách. „Páni, dal si niečo spraviť, ale DOBRE,“ poznamenala jedna z používateliek Instagramu. Ďalší napísal: „Hmmm… niečo si urobil s tvárou… povzdych.“

Komentáre sa pohybovali od obdivu až po zvedavosť: „JE TAKÝ KRÁSNY, UGH,“ rozplývala sa fanúšička, zatiaľ čo iná poznamenala: „Vyzerá tak inak.“ Niektorí sa pýtali, či je táto zmena spôsobená vekom, alebo niečím úplne iným. „Vyzerá, akoby stratil trochu veku… ako?“ pýtal sa jeden používateľ.