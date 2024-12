Žena sa pred rozvodom rozhodla stretnúť so svojou prvou láskou, teraz všetci žijú spolu. Ľudia nechápu, ako im to môže fungovať

Keď sa povie zmiešaná rodina, rozhodne ľuďom ako prvé nenapadne takáto situácia. Žena totiž odhalila svoju jedinečnú domácnosť, v ktorej spoločne vychováva dieťa s bývalým manželom, zatiaľ čo s nimi býva aj jej nový partner.

Článok pokračuje pod videom ↓

O príbehu netradičnej trojice informoval portál The Sun. Všetko to začalo tým, že sa manželský pár rozhodol rozviesť, no dohodli sa, že spolu počas rozvodového konania ostanú bývať, a to nielen kvôli ich spoločnej dcére. Potom však došlo k zvratu, ktorý by málokto čakal. Megan sa totiž vrátila k svojej prvej láske – mužovi, do ktorého sa prvýkrát zaľúbila, keď mala len 14 rokov.

Stala sa z nich zmiešaná rodina

Celý príbeh vysvetlila Megan vo videu na platforme TikTok. S bývalým manželom majú dcéru, s novým priateľom, ktorého už stihla povýšiť na snúbenca, zas privítali na svete synčeka.

Začnime od začiatku. Megan a jej bývalý partner boli manželia dva roky, keď otehotnela s ich dcérou a presťahovali sa do Tennessee. O dva roky neskôr, v októbri 2023, sa však rozhodli presťahovať späť do Meganinho rodného štátu Kalifornia. Pár sa tiež zhodol na tom, že ich manželstvo nefunguje a podal žiadosť o rozvod.

Zatiaľ čo jej bývalý zostal v Tennessee, aby predal ich dom, Megan vzala ich dcéru a presťahovala sa do svojho rodného mesta. Potrebovala si tam nájsť novú prácu, a tak oslovila svojho bývalého priateľa – prvú lásku -, aby jej pomohol. Netrvalo dlho a dvojica sa do mesiaca dala opäť dokopy. Niekomu by sa to mohlo zdať unáhlené, no ako sa ukázalo, mali dlhšiu históriu, ako s jej bývalým manželom.

Megan sa so svojím terajším snúbencom prvýkrát stretla, keď mala 14 rokov. Opísala, že boli „okamžite najlepšími priateľmi“ a „nerozluční celé roky“, než sa v 17 rokoch začal ich vzťah. Keď sa jej snúbenec rozhodol odsťahovať a vstúpiť do armády, Megan si stiahla zoznamovaciu aplikáciu a do mesiaca a pol sa vydala za svojho teraz už bývalého manžela.

Keď sa jej prvá láska vrátila z výcviku s nádejou, že sa opäť dajú dokopy, prišlo trpké zistenie, že sa Megan už posunula v živote ďalej. Dvojica prerušila kontakt a nestretli sa znova, kým sa Megan nepresťahovala späť do rodného mesta. Tam sa dali opäť dokopy a Megan rýchlo zistila, že je tehotná. S touto šťastnou novinkou však prišli aj obavy o ich finančnú situáciu. Megan začala panikáriť, že sa opäť bude musieť presťahovať, no ako sa ukázalo, jej bývalý manžel mal lepšie riešenie. Navrhol, aby sa presťahovali niekam, kde je lacnejšie a hoci sa s informáciou, že Meghan je vo vzťahu a čaká dieťa nezmieril hneď, nakoniec si k sebe obaja muži našli cestu a spriatelili sa. Teraz všetci traja žijú v spoločnej domácnosti a hoci všetkým toto riešenie vyhovuje, vrátane 2 a pol ročnej dcéry, ľudia na internete mali zmiešané reakcie.

„Je to šialená dynamika,“ napísal jeden zmätený divák. „Čože!? Musel som si to prehrať znova, aby som sa uistil, že som počul správne,“ uviedol ďalší. „Pani, so všetkou úctou,“ pokračoval šok v komentároch.

Našlo sa však množstvo ľudí, ktorí sa na to dívali z praktického hľadiska. „Teda v tejto ekonomike, chápem to. Navyše, vaše dieťa nebude musieť prísť o čas s niektorým z rodičov. Prajem vám všetko dobré,“ odkázala diváčka. „Úprimne, znie to ako úžasný nápad. Váš syn bude mať oboch rodičov a bude to aj obrovská pomoc, keď jeden z vás bude musieť ísť do práce/ísť von,“ súhlasí ďalšia.