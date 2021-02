Každá láska je láska: Príbehy nielen známych slovenských osobností, ktoré zamilovanosť už pred svetom neskrývajú

Láska je jedinečný cit, ktorý cítime všetci rovnako. Nemá rozdeľovať, ale spájať a každý má nárok ju prejavovať aj na verejnosti – bez predsudkov. A práve Valentín je tou najvhodnejšou príležitosťou, kedy môžeme celému svetu ukázať človeka, ktorého milujeme a čo vďaka nemu pre nás láska znamená. Zhodujú sa na tom aj zaľúbené slovenské páry, ktoré sa s nami podelili o svoj pohľad na lásku. Sami sú dôkazom, že každá láska je láska, preto je čas vykašľať sa na nezmyselné predsudky.

Zaľúbiť sa a byť milovaný je niečo krásne, no napriek tomu sa na lásku niektorí stále pozerajú cez prsty. S predsudkami, ktoré sú často postavené len na strachu z nepoznaného, sa snaží bojovať aj značka ABSOLUT, ktorá prišla s kampaňou Každá láska je láska. Prostredníctvom nej ukazuje, že každý má právo milovať koho chce, bez ohľadu na pohlavie, národnosť či farbu pleti. Nasledujúce 4 príbehy sú dôkazom toho, že láska je krásna vo všetkých jej podobách, nerobí rozdiely, nikoho nesúdi a je silnejšia než pochybnosti.

Láskyplná náhoda

Skoro ako z romantického amerického filmu – tak by sa v krátkosti dala zhrnúť láska 25-ročnej Kiky a 29-ročnej Sue Venere, ktoré spojil jeden večer plný náhod. Nebyť toho, ktovie, kde a s kým by boli dnes.

„V dobe, keď sme sa spoznali, som fotila a Kika sa chcela dať nafotiť. Chvíľu sme si písali, no nikdy sme sa nestretli,“ rozpráva o začiatkoch, dnes už 3-ročného, vzťahu fotografka Sue.

„Práve pred tromi rokmi na Silvestra sme obe, nezávisle od seba, išli v Bratislave do mesta a obe sme z nejakého dôvodu nestihli polnoc, takže sme sa každá márnotratne poflakovali po centre so svojimi partiami. Niekde pri Michalskej bráne ma však zrazu pozdravila nejaká baba s otázkou – „Ty si Sue Venere?“. V tej chvíli som ju nespoznala, no pripili sme si a išli každá svojou stranou,“ pokračuje.

Zdá sa však, že osud chcel, aby toto všetko neskončilo len pri zdanlivo náhodnom prípitku a prichystal ďalšiu náhodu neskôr. „Asi o hodinu na to sme sa opäť nezávisle stretli v rovnakom klube, no a teraz sme tu – milujeme sa a žijeme spolu,“ opisuje, ako sa dali s Kikou dohromady.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 🏳️‍🌈Sue & Kika Venere (@thevenereslife)

Ani jedna z nich tomu nerozumie, no priznávajú, že toto stretnutie im zmenilo život a sú za to vďačné a milujú sa stále rovnako, ak nie aj viac, a nemajú problém o tom hovoriť ani na verejnosti. „Nemyslíme si, že na láske ženy k žene by malo byť niečo nezvyčajné. Je rovnaká, ako kžadá iná a v mnohých aspektoch aj pozornejšia a vnímavejšia,“ hovorí Sue.

To, čo na nich hovorí neznáme okolie príliš neriešia. Dôležité je, že sa majú rady a sú si pre seba vzájmnou oporou. „Niekedy máme pocit, že generácia sa musí o pár 100 rokov posunúť vpred, kým sa homosexuálna láska bude volať iba láskou,“ dodáva.

Láska cez internet

Podobne s vnímaním lásky k rovnakému pohlaviu je aj bývalý finalista súťaže SuperStar, Jakub Pružinský. Ten sa so svojím priateľom zoznámil – ako milióny iných ľudí na svete – cez internet.

„Michal bol asi tretí muž v mojom živote, s ktorým som išiel na rande. Spoznali sme sa cez aplikáciu Tinder,“ začína svoje rozprávanie 22-ročný spevák, ktorý sa pre zoznamovaciu appku rozhodol, aj keď vie, že väčšine záujemcov na nej ide len o to jediné. „Ja ale nie som ten typ, čo hľadá muža na jednu noc a potom čau. Popravde, bolo skutočne ťažké nájsť niekoho, kto je na tom podobne, ale hľadať sa oplatilo.“

Po výmene niekoľkých správ dal Jakub svojmu Michalovi šancu. „Naše prvé rande bolo v krčmičke v Bratislave, kde sme sa trošičku viac pripili. A už vtedy som sa do neho zbláznil,“ rozpráva s láskyplným úsmevom talentovaný umelec. Jeho milovaný bol už vtedy veľmi vtipný, inteligentný a očarujúci. „Jednoducho si ma získal, stále je taký istý.“

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @kazda_laska

Ich prvé rande sa však aj napriek všetkému napokon skončilo bez pusy. No a to bol vlastne dôvod, prečo sa stretli opäť hneď na druhý deň. „V ten prvý večer, čo sme sa stretli, sme po ceste späť na stanicu zablúdili. Ledva, ledva som dobehol na vlak, v ktorom som potom celý spotený premýšľal nad tým, ako mi bolo krásne,“ vyznáva sa Jakub, ktorý je šťastný, že za ním Michal na druhý deň dorazil do Trnavy, aby mohol dokončiť, čo prvý večer začal – pobozkať svoju polovičku.

„Čoskoro to bude síce „len“ 6 mesiacov, čo sme spolu, no už teraz sa teším na tie ďalšie mesiace a snáď aj roky, ktoré nás spolu čakajú,“ uzatvára.

Keď láska doslova nepozná hraníc

Rozprávka Alexa a Adely nezačala nijak originálne, ich „kde bolo, tam bolo“ sa odohralo v práci. Neoriginálny začiatok bol však absolútnym opakom toho, čo nasledovalo. Ich vzťah vyštartoval z nuly na sto za menej ako 6 mesiacov, kedy im na dvere klopalo ich prvé dieťa.

„Retrospektívne, bolo to to najrozumnejšie bláznovstvo, pre ktoré sme sa kedy rozhodli. Po štyroch rokoch a dvoch deťoch sme svoju lásku spečatili manželstvom. Tu by som to uzavrel so slovami „pokračovanie nabudúce“,“ hovorí 39-ročný rodák z Rumunska Alex.

Založiť si „medzinárodnú“ rodinu bolo pre nich vzrušujúce, a ako hovoria, stále aj je. Istým spôsobom to však bola aj výzva – priatelia a príbuzní sú si tisícky kilometrov vzdialení, nehovoriac o všetkých papierovačkách, byrokracii či jazykovej bariére. „Nikdy sme sa však nestretli s predsudkami v pravom zmysle slova, skôr to boli rozpaky zo strany niektorých členov rodiny a občas aj nás samotných,“ vysvetľuje Alex.

A čo pre nich znamená láska? „Láska je pre nás odvaha čeliť vašim neistotám a zlyhaniam, či odsúdeniam od druhých. Láska je viac ako len pozitívna emócia, láska je rozhodnutie, ktoré robíme. A tých možností nie je veľa, vždy sa rozhodujeme medzi láskou, alebo nenávisťou. Vyberáme si však lásku, a vďaka tomu sa môžu z národnosti, rasy či orientácie stať otvorené dvere a nie uzavreté bariéry,“ zhodujú sa manželia.

Byť single je v pohode

Peter Altof je známy slovenský YouTuber, ktorý svojimi videami baví fanúšikov už nejaký ten piatok. Fanúšikovia si môžu pamätať časy, kedy ešte tvoril pár s influencerkou Momou. Odvtedy ubehlo veľa času a Peťo vo vzťahoch a láske postupne dozrieval. Hoci je dnes stále single, má na lásku jasný názor. „V predstavách je moja priateľka rovnocenný parťák. Ťaháme jeden druhého, podporujeme sa a navzájom zo seba robíme lepšie verzie nás samých. Láska je pre mňa ultimátny lifegoal,“ tvrdí Peter, podľa ktorého sa každý problém zvláda lepšie s láskou.

Ako sám hovorí, do vzťahu sa vie hlboko ponoriť, čo ho častokrát až dokáže vyviesť z miery. „Panikárim a neviem, čo mám robiť. Naposledy som volal babu na rande tak, že som jej spísal zoznam mojich plusov a mínusov. Nechal som ju aby sama vyhodnotila, či je to dobrý nápad,“ spomína s úsmevom.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @kazda_laska

Ani mladý YouTuber však neunikol predsudkom. Na vlastnej koži sa s nimi stretol najmä na sociálnych sieťach. „Bohužiaľ, ako krajina sme stále vo veľa veciach pozadu a nepáči sa mi, že ľudí dokáže pobúriť, keď sa majú iní ľudia radi. Pripadá mi to nefér a všetkým krivdám sa snažím postaviť. Láska je pre všetkých a ľudia, ktorí tvrdia niečo iné, potrebujú sami viac lásky,“ hovorí Expl0ited.

Každá láska je láska a do sveta, kde práve tento cit nepozná hranice, môžeš vďaka ABSOLUT vstúpiť aj ty a pridať sa k tým, ktorí oslavujú lásku pre každého.

V spolupráci s ABSOLUT VODKA