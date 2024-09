Káva za 30 centov a obed len za 3 eurá: Toto je jedno z najlepších lacných miest, ktoré môžete navštíviť, hovorí cestovateľ

Ruku na srdce — koho peňaženky sú po tomto lete absolútne vyžmýkané? Ak je to aj váš prípad, no milujete cestovanie, nemusí vás to nutne zastaviť. Stačí, ak si vyberiete správnu destináciu a siahnete po takej, ktorá sa dá užiť aj s nižším rozpočtom. Chorvátsky web Dnevnik tentoraz namiesto krás Jadranu priniesol tip na lacnú exotiku.

Spomína tip travel influencera Roberta Dacešina pochádzajúceho z Bosny a Hercegoviny, ktorého napríklad na Instagrame sleduje 130-tisíc ľudí. Dáva tipy na lacné cestovanie a môže sa pochváliť tým, že navštívil až 102 krajín naprieč celým svetom.

Ak nechcete míňať pri cestovaní veľa peňazí, no neviete si predstaviť deň bez kávy, jednu z najlacnejších okúsil v Alžírsku, ktoré odporúča ako lowcost destináciu. Za tento obľúbený nápoj tu zaplatil len okolo 30 centov.

Veľa muziky za málo peňazí

Aj keď Robert ešte nemá prebádanú celú Afriku, hlavné mesto Alžírska, Alžír, ho uchvátilo. „Alžír je tým najlepším mestom, aké som kedy navštívil,“ cituje slová cestovateľa Dnevnik. Vychvaľuje milých miestnych ľudí, dobré lokálne jedlo, jeho bohatú históriu a pravdepodobne to najdôležitejšie, prečo ste si tento článok otvorili — spomína nízke ceny.

Množstvo atrakcií je tu zadarmo, cena obeda sa pohybuje okolo 3-4 eur a lacná je taktiež doprava. Spomenul, že práve toto miesto u neho vyhráva v pomere ceny a ponúkaných možností spomedzi krajín, ktoré navštívil. Alebo teda je jedným z top favoritov.

Ubytovanie aj letenky za dobré ceny

Nás ešte zaujímali ceny ubytovania. Do vyhľadávača na Bookingu sme preto zadali prvú októbrovú noc a filtrovali ubytovania pre dve osoby. Cena aktuálne začína na 44 eurách, čo nie je skutočne zlé.

Možno vám ešte vŕta v hlave, ako sa do Alžíru dostať. Pozreli sme sa na ceny leteniek, tie najlacnejšie začínajú na sume 110 eur. Letí sa z Viedne, treba však rátať s jedným prestupom.

Nie je to destinácia pre každého

Alžírsko sa nachádza medzi Marokom a Tuniskom, čo sú pravdepodobne medzi Slovákmi známejšie dovolenkové destinácie. Na jeho severe nájdete nádherné pláže, ale taktiež aj spomínané mesto Alžír. No pri jeho návšteve treba myslieť aj na opatrnosť.

Ako uvádza ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe, cestovanie za účelom turistiky je do Alžíra možné, no dbajte na zvýšenú ostražitosť. Zároveň sa neodporúča cestovať do oblastí nachádzajúcich sa na juhu a východe Alžírska a cestovať cez alžírske územie do Líbye, Mali a Nigeru. Toto cestovné odporúčanie pochádza ešte z marca a jeho dôvodom je bezpečnostná situácia v regióne.

No ak patríte medzi dobrodruhov ako Robert Dacešin (ktorý tu dokonca stopoval), pravdepodobne vás po tomto zistení nebude návšteva Alžírska lákať o nič menej. No nezabúdajte, že hlavne bezpečne!