Karolína z Farmy bola predtým v inej šou. Neuveríte, čo tam o sebe priznala, týmto výrokom prekonala aj Lenu

Na Farme ostáva posledných pár farmárov a tí sú len krôčik od semifinále. Jediným známym semifinalistom je zatiaľ len Matúš, hoci podľa toho, s kým si je blízky, dá sa predpokladať, že so sebou do semifinále vezme aj Karolínu. Títo dvaja však k favoritom divákov veľmi nepatria.

Televízia má rada známe tváre. Svedčí o tom fakt, že v súčasnosti sú na Farme Adam so Stankou z predošlých sérií, ako aj Lucy, ktorú diváci spoznali v šou Ruža pre nevestu. Nedávno sme vás navyše informovali, že aj Klára už v televízii vystúpila, keďže súťažila v šou Česko Slovensko má talent. Teraz sme odhalili šokujúce priznanie Karolíny, ktoré odznelo v šou Láska na chate.

Kritizovali ju aj v tejto šou

Karolína na chate hľadala lásku po boku Šimona. Divákom sa však tento výber páru nepáčil a nebáli sa to povedať v komentároch. „Akože, to čo je za výber ženy pre takého normálneho chlapca?? Jedna katastrofa, nič v zlom, ale na túto prezentáciu tejto divízie tu nemám iné slová… strach,“ skonštatovala diváčka. „Ten, kto vybral toto “čudo” pre toho chlapca, by nemal dostať tento mesiac výplatu. Je mi ho úprimne ľúto,“ pridala sa ďalšia.

Navyše sa zdalo, že ľudia celkovo v tejto šou Karolíne veľmi nefandili. „Ona je hrozne primitívna,“ napísala bez okolkov diváčka. Ďalší komentár zas znel: „Riadna spodinka.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LÁSKA NA CHATE (@laskanachate_tvjoj)

Viaceré Karolínine výroky navyše v divákoch zarezonovali a nechápali, ako mohla niečo také vysloviť. Napríklad, Šimonovi vysvetľovala, že mladí muži, napríklad 25-roční, nemôžu dať žene toľko ako skúsení starší muži. Na Šimonovu otázku, v čom sú mladí muži ako on neskúsení, odpovedala: „Lebo ste drevení v posteli.“

Šimona navyše viackrát kritizovala, napríklad mu povedala, že zle spočítal vlastnú výšku, keďže ona vraj meria 172 cm a on 182 cm a rozdiel medzi nimi vraj nemôže byť 10 centimetrov. Divákom sa toto jej kritizovanie nepáčilo a v komentároch jej napríklad odkázali: „Furt len mudruje… iba ona má pravdu.“

Na to, že je Karolína neustále kritická a všetko prehnane rieši, sa pritom viackrát sťažovali aj diváci Farmy. Dokonca natoľko, že sme kauze Karolína venovali samostatný článok. Od jeho zverejnenia prešiel takmer mesiac a doteraz ľudia píšu komentáre o tom, že si želajú, aby Karolína vypadla ako ďalšia.

Týmto výrokom prekonala aj Lenu