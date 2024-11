Diváci Farmy opäť prehovorili: Jedna osoba im v šou mimoriadne prekáža, zhodli sa na tom, že by mala čím skôr vypadnúť

Na Farme pomaly ubúda počet farmárov, hoci sa k tým pôvodným už dvakrát pridala štvorica nových hráčov. Napriek tomu sme stále bližšie k finále a tak mali diváci dosť času na to, aby spoznali pravé charaktery farmárov.

O tom, kto je favoritom medzi divákmi, sme vás informovali už viackrát. Najprv to bol totiž Hoku, no neskôr sa čoraz viac ľudí začalo prikláňať k Peťovi a nielenže mu vyjadrovali podporu, ale odkazovali mu, že dúfajú, že vyhrá. Rovnako ako sympatie, diváci sa neboja vyjadriť ani kritiku a nechuť a tie sú momentálne namierené na jednu konkrétnu súťažiacu.

Koho by najradšej vyhodili

Posledné epizódy priniesli hnev divákov, ktorí to už nevydržali a povedali to na plné ústa. Populárnym sa stal príspevok, v ktorom fanúšik Farmy prehlásil: „Karolína, najväčší had na Farme.“ Ako sa ukázalo, s jeho názorom súhlasili stovky ľudí a niektorí dokonca nešetrili ostrými slovami.

„Je taká falošná, mala by vypadnúť, na jednom ramene nosí 10 kabátov,“ praje jej diváčka. „Odporná je celá,“ pridáva sa ďalšia. „Ona je úplný spodok,“ skonštatoval tretí divák.

Nie je to pritom prvý príspevok, ktorý narážal na to, že sa ľuďom táto farmárka zhnusila a dúfajú v jej vypadnutie. V ďalšej takejto diskusii napríklad nájdete komentáre ako: „Taká mrcha, ako je Karolína, sa musí naozaj hľadať.“ alebo „Karolína? Najväčšia falošná odporná mrcha.“ alebo „Pracovať s Karolínou niekde v kolektíve by som nechcela. Každého podrazí.“

Ľudia si navyše myslia, že Karolína si obmotala okolo prsta Lucy, a tak pomaly menia názor aj na ňu. Pritom v čase Ruže pre nevestu patrila k divácky obľúbeným súťažiacim práve preto, že bola svojská a nebála sa byť sama sebou.