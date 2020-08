Kanárske ostrovy lákajú turistov. Ak sa tu nakazíte koronavírusom, majú pre vás špeciálnu ponuku

Množstvo Slovákov sa rozhodlo dovolenkovať na Slovensku. Turistické destinácie sa však nevzdávajú a lákajú turistov napríklad na bezplatné zdravotné poistenie v prípade, ak sa v destinácii nakazia koronavírusom. Dúfajú, že sa im tak podarí oživiť ekonomiku, na ktorú mal koronavírus mimoriadne negatívny dopad.

Kanárske ostrovy lákajú turistov na poistenie zdarma

Portál The New York Times píše, že v prípade, ak by ste sa rozhodli toto leto navštíviť Kanárske ostrovy, s lekárskymi výdavkami týkajúcimi sa koronavírusu si starosti robiť nemusíte. Portál Travel and Leisure píše, že počnúc týmto týždňom ponúkajú Kanárske ostrovy turistom covid-19 poistenie zdarma.

Miestne úrady spojili sily s francúzskou poisťovňou Axa a v prípade, ak sa počas dovolenky nakazíte koronavírusom, poistenie pokryje náklady na ubytovanie v karanténe, ako aj nákladnú prepravu pacienta domov.

Poistenie však má malý háčik. Napríklad, ak sa cestujúci nakazí koronavírusom ešte predtým ako na dovolenku vycestuje, náklady mu uhradené nebudú. Platí to aj v prípade iných ochorení, ktorými turista trpel už pred začatím dovolenky. Prostredníctvom Twitteru sa Yaiza Castilla, ktorá má na starosti turizmus v oblasti Kanárskych ostrovov vyjadrila, že dúfa v oživenie miestnej ekonomiky.

Poistenie ponúkajú aj hotely či letecké spoločnosti

Aj keď Španielsko patrí medzi tie najtvrdšie zasiahnuté oblasti, Kanárske ostrovy sú na tom o niečo lepšie. Kým v Španielsku sa koronavírusom nakazilo viac ako 306 000 ľudí, na Kanárskych ostrovoch ich ochorelo len niečo vyše 2 600 a na následky koronavírusu zomrelo 162 ľudí.

Bez povinnej karantény môžu v súčasnosti na Kanárske ostrovy vycestovať aj obyvatelia Schengenského priestoru. Pre osoby staršie ako 6 rokov sú povinné rúška, samozrejmosťou je dezinfekcia, bary a reštaurácie majú obmedzené kapacity a turisti musia dodržiavať medzi sebou predpísaný odstup.

Aj iné krajiny ponúkajú výhody

Turistov lákajú destinácie, hotely či letecké spoločnosti najrôznejšími spôsobmi. Napríklad, ako informuje portál Palladium Hotel Group, vybrané hotely Palladium, ktoré nájdete napríklad aj v Taliansku či v Španielsku ponúkajú ubytovaným hosťom bezplatné zdravotné poistenie.

V prípade, ak sa hosť nakazí počas pobytu v niektorom z hotelov Palladium, poistenie pokryje výdavky na liečbu do výšky 100 000 eur a v prípade nevyhnutnej karantény uhradí denne 75 eur po dobu 10 dní.

Portál leteckej spoločnosti Emirates lietajúcej napríklad z Viedne zas uvádza, že všetkým cestujúcim pokryje výdavky týkajúce sa liečby a nutnej karantény v prípade, ak sa počas pobytu vo vybranej destinácii nakazia koronavírusom. Ak si letenku zakúpite cez leteckú spoločnosť Emirates, poistenie bude platné po dobu 31 dní od odletu, nech sa vyberiete do ktorejkoľvek destinácie.