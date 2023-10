K slzám dojala istotne aj vás: Toto je najsmutnejšia epizóda Priateľov, aká kedy vznikla

Sitkomy majú zväčša za úlohu svojich divákov najmä rozosmiať. Samozrejme, kvôli dramatizácii deja často dochádza aj k nečakaným dramatickým či smutným momentom. A takým sa nevyhol ani kultový seriál Priatelia.

Ak by sme mali vybrať najsmutnejšiu epizódu, aká v ére desaťročného vysielania sitkomu Priatelia (Friends) kedy vznikla, na výber by ich nebolo veľa. Táto jedna by ale nad všetkými vyčnievala, píše web Screenrant.

Najsmutnejšiu epizódu z nej spravila zhruba dvojminútová scéna v deviatej sérii, kde sa Monica s Chandlerom dozvedajú, že nemôžu mať deti. Je to preto, že počas takmer šiestich sérií sme videli, ako sa vzťah týchto dvoch postáv formuje a zoceľuje. Najskôr to vyzeralo, že budú len jednorazovou záležitosťou, no napokon sa do seba naozaj zamilovali, začali spolu bývať, zasnúbili sa, zosobášili, no spoločné dieťa im tvorcovia nedopriali. Práve toto je podľa fanúšikov ten najsmutnejší a najsrdcervúcejší moment v celom sitkome.

Bolo ich viac

Smutných momentov pritom v Priateľoch naprieč desiatimi sériami bolo pomerne dosť. Stačí si spomenúť na rozchod Rossa a Rachel v tretej sérii, rozchod Monicy a Richarda v druhej, či smrť Rossovej a Monicinej babky v jednej z častí prvej série.

Nesmierne dojímavá bola aj scéna, v ktorej sa Phoebe musela rozlúčiť s trojičkami, ktoré vynosila svojmu nevlastnému bratovi a jeho manželke, ktorí sami nemohli mať deti.

Každý jeden smutný moment sa, samozrejme, tvorcovia snažili vždy odľahčiť nejakým humorným bonmotom. Ani to ale často divákov neuchránilo pred slzami.