Justičný škandál: Sudca priznal, že na vynesenie rozsudku využil radu od umelej inteligencie ChatGPT

Online aplikácie s umelou inteligenciou zažívajú v poslednom období obrovský boom a možno ste sa s tým stretli už aj vy. Len nedávno sa médiami prehnali správy o tom, že umelá inteligencia dokázala úspešne zvládnuť napríklad aj prijímacie skúšky na medicínsku univerzitu. Používanie umelej inteligencie by ale v niektorých odvetviach malo zostať zakázané, respektíve aspoň nejak regulované.

Bude na mieste, ak povieme, že ide o šokujúci prípad. Odohral sa nedávno v Kolumbii a jeho ústrednou postavou je sudca Juan Manuel Padilla. Ten rozhodoval o prípade spôsobu úhrady zdravotnej starostlivosti pre autistické dieťa. Na vynesenie rozsudku však nevyužil vlastný úsudok, ale chatbot ChatGPT. Ten, ako je známe, dokáže automaticky generovať odpovede na rôzne témy pomocou umelej inteligencie, informuje web denníka The Guardian.

Sudca rozhodol na základe umelej inteligencie

Juan Manuel Padilla pôsobí v karibskom meste Cartagena a umelej inteligencie sa opýtal otázku, či je neplnoletý autista oslobodený od platenia poplatkov za liečbu. Ako z právnych spisov vyplýva, chatbot odpovedal: „Áno, je to tak. Podľa kolumbijských predpisovú sú neplnoletí s diagnózou autizmu oslobodení od platenia poplatkov za liečbu.“

Po prevalení sa kauzy sa sudca stal terčom kritiky zo strany ostatných sudcov. Svoje konanie ale obhajuje tým, že sa snažil zefektívniť kolumbijský právny systém. Podľa všetkého mal Padilla svoje rozhodnutie podporiť ešte aj precedensom z predchádzajúcich podobných prípadov.

Ako Padillovi kritici uviedli, používanie umelej inteligencie vyvoláva medzi ľuďmi morálnu paniku. Mnohí analytici a odborníci ale upozorňujú, že v budúcnosti sa využívaniu umelej inteligencie v mnohých pracovných sférach a odvetviach jednoducho nevyhneme.

Justičný systém by mal zostať v rukách ľudí, myslí si aj chatbot

„Justičný systém by mal čo najviac využívať technológie ako nástroj, ale vždy pri dodržiavaní etiky a s ohľadom na to, že vykonávateľom spravodlivosti je v konečnom dôsledku človek,“ uviedol podľa The Guardian sudca najvyššieho kolumbijského súdu Octavio Tejeiro.

Denník The Guardian o vyjadrenie sa k prípadu vynesenia rozsudku na základe odpovede od umelej inteligencie požiadal aj samotný ChatGPT. Aplikácia odpovedala stručne a jasne, a viac-menej v prospech kritikov. „Sudcovia by nemali ChatGPT používať pri rozhodovaní právnych prípadov. Nie je totiž náhradou za znalosti, odbornosť a úsudok ľudského sudcu,“ odpovedal chatbot.

Využívanie umelej inteligencie zažíva v poslednom období veľký boom. A aj keď v mnohých ohľadoch ide o skvelého pomocníka, treba sa mať na pozore. Veľakrát sa totiž stalo, že si umelá inteligencia niektoré informácie vymyslela, pretvorila podľa seba a niektoré odpovede dokonca aj trefne zaobalila do presvedčivých klamstiev.