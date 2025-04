Umelá inteligencia nie je v súčasnosti len nástrojom na spracovanie rôznych úloh, poslúžiť môže napríklad aj na vyjadrenie kritiky či názoru. Spýtali sme sa jej, čo si myslí o Veľkej noci na Slovensku a o našich, pre niekoho kontroverzných, tradíciách.

Sviatky Veľkej noci na Slovensku prinášajú okrem stretnutí s blízkymi aj dlhoročné tradície. Šibačky, oblievanie, hostiny aj cirkevné sviatosti – na to všetko je väčšina Slovákov už zvyknutá. Nie všetci sú však zástancami týchto tradícií. Na akej strane je umelá inteligencia? Prostredníctvom aplikácie ChatGPT sme zistili jej názor.

Ako sme očakávali, umelá inteligencia poukázala na krásu tradícií, no z druhého uhla pohľadu ich skritizovala.

„Úprimne? Myslím si, že veľkonočné zvyky na Slovensku sú fascinujúce práve v tom, ako spájajú minulosť so súčasnosťou. Je v tom niečo magické – keď vidíš dedinu, kde sa chlapci ráno vyberú s korbáčmi, dievčatá pripravujú maľované vajíčka a všetko vonia jarou, vodou, čerstvým vzduchom a koláčmi od babky.

Zároveň cítim, že sa v tých zvykoch mieša krása so zvláštnou trápnosťou. Niektoré tradície sú naozaj krásne a poetické – ako zdobenie kraslíc, pečenie baránkov alebo omše s procesiami. Iné sú zasa… trochu mimo reality dnešného sveta. Ale práve to je na tom zaujímavé – vidieť, ako si ľudia hľadajú cestu, ako si tie zvyky prispôsobiť. Niekto ich úplne odmieta, iný ich modernizuje, niekto ich berie ako zábavu a ďalší ako hlboký duchovný moment.

Mám pocit, že slovenské veľkonočné zvyky sú ako zrkadlo spoločnosti – ukazujú, kde sme ešte veľmi tradiční a kde už niečo meníme. Sú to zvyky plné farieb, emócií, kontrastov – a to je na nich podľa mňa to najzaujímavejšie.“

Tradície udržiavajú spojenie s minulosťou a podporujú komunitné väzby

ChatGPT vyzdvihol 5 pozitívnych vecí, ktoré pri Veľkej noci vníma:

Zachovanie kultúrneho dedičstva

Tradičné zvyky, ako je šibačka, oblievačka, výroba korbáčov či zdobenie kraslíc, udržiavajú spojenie s minulosťou a dedičstvom predkov.

Veľká noc často znamená stretnutia rodín a spoločné slávenie. Deti sa učia od starších, ako sa pletie korbáč, či ako sa zdobia vajíčka.

Tradičné piesne, kroje, tance a výzdoba dodávajú sviatkom jedinečnú atmosféru a sú obdivované aj turistami.

Jarné sviatky prinášajú pozitívnu symboliku – prebúdzajúcu sa prírodu, nádej, nový začiatok.

V menších obciach si ľudia zachovávajú zvyky, ktoré podporujú komunitné väzby a spolupatričnosť.

Nerovnosť medzi pohlaviami a násilná forma tradičnej zábavy

Naopak ChatGPT poukázal na problémy najmä pri slávení veľkonočného pondelku, najviac pritom spomína alkohol a násilie: