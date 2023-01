Umelá inteligencia našla v údajoch z rádioteleskopu prehliadnuté signály, ktoré označila ako mimozemské

Umelá inteligencia za posledné roky napreduje neuveriteľnou rýchlosťou. Už to nie je iba zábavka, ale skutočný pomocník, ktorý v mnohých prípadoch dokáže efektívne zastúpiť človeka. Tak je to aj v prípade skúmania záhadných signálov z vesmíru, ktoré práve umelá inteligencia dokáže skúmať a vybrať také, na ktoré by sa mali vedci lepšie pozrieť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vedci vytvorili systém umelej inteligencie, ktorá prekonáva ich klasické algoritmy pri detekcii signálov z vesmíru. Ako píše Danny Price pre portál The Conversation, ich umelá inteligencia je trénovaná na to, aby vyhľadávala signály z rádiových teleskopov, ktoré sa nedajú generovať prirodzenými astrofyzikálnymi procesmi.

Našla 8 signálov

Keď umelej inteligencii zadali súbor dát na skúmanie, objavila osem signálov, ktoré klasický algoritmus prehliadol. Vedci svoje zistenia zhrnuli v štúdii publikovanej v časopise Nature Astronomy a v nej predpovedajú, že umelá inteligencia bude mať významnú úlohu pri hľadaní mimozemských signálov.

Vedci pre ich výskum vytvorili algoritmus, ktorý používa umelú inteligenciu na klasifikáciu signálov. Identifikuje buď rádiové rušenie, alebo skutočného kandidáta na nezvyčajný vesmírny signál.

Prehrabávanie sa signálmi vedci prirovnávajú ku hľadaniu ihly v kozmickej kope sena. Teleskopy totiž produkujú obrovské objemy dát a v nich sú obrovské množstvá rušenia zo zdrojov, ako sú telefóny, WiFi a satelity.

Algoritmus navrhol Peter Ma z univerzity v Toronte a hlavný autor štúdie. Na vytvorenie vložil simulované signály do reálnych údajov a potom tento súbor použil na trénovanie umelej inteligencie.

Po natrénovaní algoritmu s umelou inteligenciou preskúmal viac ako 150 terabajtov údajov, čo predstavuje 480 hodín pozorovania z teleskopu Green Bank v západnej Virgínii. Po preskúmaní identifikoval 20 515 zaujímavých signálov, ktoré potom manuálne kontrolovali. Z toho osem signálov malo vlastnosti technopodpisov a nebolo možné ich pripísať rádiovému signálu.

Pravdepodobne ide o rušenie

Následne sa pokúsili týchto 8 signálov analyzovať z teleskopu, no nenašli ich. Budú sa ich snažiť nájsť, no pravdepodobne aj tak pôjde iba o nezvyčajné prejavy rádiového rušenia a nie o mimozemský signál.

Boj s rušením je skutočne problém. Najnovšie sa však nasadil nový signálový procesor na ďalekohľad MeerKAT v Juhoafrickej republike. Táto technika, ktorá využíva 64 teleskopov, ktoré fungujú ako jeden, je schopná lepšie určiť, odkiaľ prichádza signál z oblohy, a tak výrazne znižovať falošné poplachy z rušení.

Ak by následne astronómovia našli signál, ktorý by sa nedal vysvetliť rušením, naznačovalo by to, že ľudia nie sú jediní tvorcovia technológií v galaxii.