Umelá inteligencia môže vyhubiť ľudstvo, varuje riaditeľ OpenAi a ďalší vedci. Zmiernenie rizík by malo byť prioritou

Umelá inteligencia (AI) by mohla viesť k vyhynutiu ľudstva, varujú odborníci. Desiatky expertov podporili vyhlásenie, ktoré zverejnilo na svojej webstránke Centrum pre bezpečnosť AI.

Súhlasí aj riaditeľ OpenAI

Medzi nimi sú Sam Altman, riaditeľ spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za ChatGPT, výkonný riaditeľ Google DeepMind Demis Hassabis, Dario Amodei zo spoločnosti Anthropic, či „krstní otcovia AI“ Geoffrey Hinton a Yoshua Bengio. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Zmiernenie rizika vyhynutia v dôsledku AI by malo byť globálnou prioritou popri iných rizikách spoločenského rozsahu, ako sú pandémie a jadrová vojna,“ píše sa vo vyhlásení.

Podľa iných sú obavy zbytočné

Mnohí odborníci však tvrdia, že obavy sú zbytočné. Profesor na New York University Yann LeCunn, ktorý je tiež jedným z „krstných otcov AI“, povedal, že apokalyptické varovania sú prehnané. Aj ďalší odborníci sa podobne domnievajú, že obavy z vyhladenia ľudstva v dôsledku AI sú nereálne a odvádzajú pozornosť od problémov, ako je zaujatosť v systémoch, ktoré sú už problémom.

Možná „existenčná hrozba“ z AI sa dostala viac do pozornosti po tom, ako v marci tohto roku výskumníci a technológovia, vrátane šéfa Teslya Twitteru Elona Muska, podpísali otvorený list vyzývajúci na zastavenie vývoja ďalšej generácie technológií AI . V liste sa pýtali, či by „sme mali rozvíjať neľudské mysle, ktoré by nás mohli časom prevýšiť, prekabátiť, zastarať a nahradiť nás“.