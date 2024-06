Julie zareagovala na rozchod Stanky a Radka, nebrala si servítku pred ústa. Čo na to Stanka?

Víťazka Ruže pre nevestu a ženích z druhej série už nie sú spolu. Táto informácia všetkých prekvapila, no nie viac ako reakcia Stankinej súperky.

Po tom, ako skončila šou Ruža pre nevestu, všetci netrpezlivo čakali, či je víťazný pár stále spolu. Keďže Petrana a Tomáš z prvej série neprezradili hneď, ako to je s ich vzťahom po šou, fanúšikovia Ruže čakali, že rovnako dlho budú musieť čakať aj pri Stanke a Radkovi, no tí ich nakoniec prekvapili. Rozišli sa totiž krátko po dotočení šou. Čo na ich rozchod hovorí Julie, ktorá skončila na druhom mieste?

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Neprekvapilo ju to

Julie najprv reagovala na sociálnej sieti. Nie však úplne na ich rozchod, ale na reakcie fanúšikov Ruže, ktorí očividne doteraz polemizujú o tom, čo mohla urobiť Julie inak, aby si ju nakoniec Radko vybral namiesto Stanky. Julie im však vysvetlila, že nechcela vyhrať za každú cenu a že dôležitejšia bola pre ňu zamilovanosť, ako pocit výhry.

Pre portál TV Markíza sa zas vyjadrila k ich rozchodu. „Asi ma to neprekvapilo, pretože každá z nás tam šla s nejakou predstavou. Niekto to naozaj prijal za realitu, niekto to mal naozaj ako tú hru. Tak som to ja vnímala. Takže asi keď šou skončila a skončil aj ten vzťah, tak som prekvapená nebola, ale mrzí ma to kvôli Radkovi,“ vysvetlila kráska z Ruže.

Julie zároveň prezradila, či by dala televíznemu ženíchovi ešte jednu šancu. „Myslím si, že ak by sme spolu mali byť, tak by nám to vyšlo už tam a že to nevyšlo z nejakého dôvodu, tak všetko je tak, ako má byť,“ reagovala česká účastníčka šou.

Reakcia Stanky