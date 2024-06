Radko a Stanka z Ruže pre nevestu všetkých šokovali. Prezradili, či sú stále spolu

Pred pár dňami všetci fanúšikovia Ruže pre nevestu napäto sledovali finále. Po ňom sa diváci rozdelili na dva tábory – tých, ktorí boli s víťazkou spokojní a tých, ktorí nie. Všetkých však zaujímalo jedno.

Šou Ruža pre nevestu diváci sledovali niekoľko týždňov, hľadajúc vopred náznaky o tom, kto vyhral. Väčšina tipovala práve Stanku, ktorá sa skutočne stala víťazkou. Po skončení šou sa však naskytla nová otázka a ľudia sa začali pýtať, či je víťazný pár stále spolu. Napovedať tomu mali rôzne veci, ako že Radko sleduje Stankinu mamu na sociálnych sieťach až po to, že Stanka neukazuje na fotkách ľavú ruku, na ktorej by od neho mala nosiť prsteň. Teraz už vieme definitívnu odpoveď.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Láske je koniec

Víťazná dvojica sa vyjadrila pre portál TV Markíza a prezradila, prečo ich láska neobstála v skutočnom svete.

„Myslím si, že aj diváci mali možnosť vidieť, že ku Stanke ma to od úplného začiatku najviac ťahalo. Vo finále som sa rozhodoval svojím srdcom, na základe svojich pocitov a naozaj som úprimne veril, že by nám to mohlo vyjsť. Bohužiaľ, musím povedať, že sa nám vzťah nepodarilo rozvíjať ďalej a nie sme spolu. Napriek tomu svoju účasť v Ruži pre nevestu ani na sekundu neľutujem a verím, že v tejto šou si človek môže nájsť svoju spriaznenú dušu,“ vyjadril sa televízny ženích Radko.

Jeho emócie zdieľala aj Stanka a vysvetlila, že ich náklonnosť v skutočný vzťah vôbec neprerástla a skončila spolu so šou. ​„Keď sme išli do šou, nemali sme tušenie, kto nás tam bude čakať. Prvé stretnutie s Radkom bolo pre mňa veľmi emotívne, ako bolo vidieť aj v prvej epizóde. Čas, ktorý sme mali iba pre seba, bol v šou obmedzený, no mala som záujem ho viac a viac spoznávať. Zistila som, že Radko je citlivý, otvorený muž a zároveň dobrý poslucháč, ktorého zaujíma, čo mu hovorím. Žiaľ, spoznávanie sa mimo kamier v reálnom živote naberalo iný rozmer a naša vzájomná náklonnosť neprerástla do vzťahu,“ vysvetlila víťazka Ruže pre nevestu.