Jozef Pročko podal na Romanu Tabák žalobu: Za komentár o stehnách sa jej ospravedlnil, jej sexuálny život ho nezaujíma

Nedávno sme informovali, že bývalá poslankyňa Romana Tabák obvinila jedného zo svojich poslaneckých kolegov z obťažovania. Jozef Pročko, taktiež z bývalého hnutia OĽANO, mal mať na jej adresu sexistické poznámky o „šťavnatých stehnách“. Obvinenia poprel a teraz sa na sociálnej sieti vyjadril, že sa rozhodol podať žalobu.

Romana Tabák pred časom popísala incident, ktorý sa mal odohrať v roku 2021. „Na Bôriku na parkovisku, keď som išla domov, pýtal sa, ako to mám rada, že určite mám rada sex, že aké mám šťavnaté stehná. Približoval sa ku mne, bol ako zmyslov zbavený, smradľavý. Až mi bolo zle,“ odpovedala. Jozef Pročko sa voči obvineniam ostro ohradil.



„Od prvej chvíle v parlamente som bol jej veľkým oponentom a moji kolegovia vedia o našich sporoch, kedy som na jej absurdity otvorene oponoval. Náš vzájomný opozit bol nezmerateľný. Nie je pravda, čo tvrdí. Možno fanúšikovia na štadióne, kde sa vyzliekla by sa jej pýtali na jej sexuálny život. No mňa nikdy nezaujímal. Za stehná, s ktorými by mala robiť sumo, som sa jej ospravedlnil. No bola to rekcia na jej urážku voči mne.“ reaguje Pročko.

Na Romanu Tabák podal trestné oznámenie a súdnu žalobu. Dodáva, že tí, čo ho pred 25 rokmi prosili o podpis do výstrihu, dnes o ňom tvrdia, že je úchylák.