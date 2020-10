Po pozretí chlapec zabil spolužiaka. Kvôli filmu sa spáchalo množstvo vrážd a má byť zakázaný v 46 krajinách

V roku 1978 bol nakrútený jeden z najzvrátenejších, ak nie najzvrátenejší “dokumentárny” film vôbec. Počas jeho trvania, celých 105 minút, divák sleduje iba rôzne podoby smrti. Zo začiatku ide o zvieratá a vidíme, akými zvrátenými spôsobmi im človek dokáže ubližovať, neskôr prejde na ľudí a rôzne spôsoby ich umierania alebo mučenia.

O niektorých filmoch sa dá jednoznačne povedať, že ich hlavným účelom je šokovať a pobúriť divákov. Snímka Faces of Death patrí nepochybne do tejto kategórie. Režisér John Alan Schwartz však okrem brutálne šokujúceho diela upozornil na to, aký dokáže byť človek krutý, či už k zvieratám alebo ďalším ľuďom, alebo aký môže byť ľudský život v skutočnosti krehký. Nejde však o príjemné pozeranie, pri ktorom budete hĺbavo premýšľať o otázkach života a smrti. Ide o drsné obrazy rôznych vrážd alebo smrtí, ktoré sú strihané a radené jedna za druhou.

Faces of Death je nakrútená dokumentárnym spôsobom, aby sa v divákovi umocnil pocit, že všetko, čo vidí, je naozaj skutočné. Samozrejme, nebolo to tak a častokrát boli pri nakrúcaní použité iba figuríny alebo makety, čo je dnes, po viac ako 40 rokoch, dobre rozpoznateľné.

Režisér film pôvodne vydal pod svojím umeleckým pseudonymom Conan LeCilaire a používal aj ďalší, a to Alan Black. Dnes sa už ku svojej pravej identite otvorene hlási a ak si vyhľadáme jeho filmografiu, zistíme, že sa viac ako 20 rokov venoval tejto téme brutálneho zobrazovania smrti. Ako môžeme vidieť, takmer celú svoju filmografiu venoval práve sérii Faces of Death. Dokonca sú podľa niektorých divákov jeho pokračovania ešte drsnejšie než prvý film.

Ľudia ako najväčšie monštrá

Dokumentárne prevedená snímka je prepojená postavou patológa Francisa B. Grössa, ktorý diváka prevádza rôznymi druhmi smrtí. Vidíme zábery od mumifikovaných mŕtvol, psej bitky, ľudských kanibalov v Amazonskom pralese, zabitie aligátora, opicu, ktorej zaživa vyberú a zjedia mozog až po akési interview s vrahom, ktorý kvôli peniazom kruto pripravil o život množstvo ľudí. Nechýba však ani prestrelka, detailne zobrazená ľudská poprava v elektrickom kresle alebo vyšetrovanie skutočných paranormálnych javov či orgie s množstvom ľudskej krvi.

Napriek tomu, že ide o skutočne kontroverzný film, jeho zárobky v kinách po celom svete sa pohybovali na 35 miliónoch dolárov. Čo je na tento relatívne nízkorozpočtový film, ktorý nie je ani zďaleka vhodný pre bežného diváka, obdivuhodná čiastka.

Ako informoval britský portál The Guardian, videokazeta s filmom bola vo svojom čase vo videopožičovniach takmer neustále nedostupná, teda si svojich divákov naozaj získal. Možno sa o to zaslúžil aj chytrý marketing, na jej obale totiž stálo obrovským nápisom, že je zakázaná až v 46 krajinách. Vraj však išlo iba o mýtus a skutočne bol film zakázaný možno v piatich krajinách.

Učiteľ nútil svoje maloleté žiačky pozerať ho v škole

V súvislosti s tým sa odohral aj kontroverzný incident, pri ktorom v roku 1985 učiteľ pustil svojim maloletým žiačkam v škole tento film. Dievčatká teda museli sledovať tie najnechutnejšie vraždy či už zvierat alebo priamo ľudí, o ktorých sa im predtým ani nesnívalo v tých najšialenejších nočných morách. The Guardian po 40 rokoch vyhľadal tieto dve dievčatá, ktoré im dnes ako dospelé ženy opísali tento traumatizujúci zážitok.

Keď jedno z nich poprosilo pri sledovaní učiteľa, aby mohlo odísť, učiteľ ju posadil späť na stoličku a prinútil zostať. Ak sa dievčatká nepozerali na televíznu obrazovku, násilne im na ňu otočil hlavy. Dievčatá Diane a Sherry si mysleli, že všetko, čo sa pred ich zrakom odohráva, je skutočné. Ich rodiny po tomto incidente zažalovali školu, ktorú navštevovali.

Napriek tejto nepríjemnej skúsenosti a vďaka tomu, že ich rodičia patrične zasiahli, je z malých dievčat poznačených traumou záchranárka a druhá vstúpila do armády. Ako prezradila pre Guardian, dokonca premýšľala, že by sa stala patologičkou. Aj keď tento príbeh dopadol koniec-koncov pozitívne, nebolo to tak aj pri ďalších prípadoch, spojených s pozeraním filmu Faces of Death.

Po pozretí filmu zavraždil svojho spolužiaka

V roku 1986 zabil iba 14-ročný chlapec svojho spolužiaka. Sám sa priznal, že to chcel urobiť po tom, čo videl túto snímku. The Guardian uzatvára, že s ňou boli spojené aj ďalšie dve vraždy mladých tínedžerov.

Radený medzi najkultovejšie filmy všetkých čias

Napriek tomu, že sa snímka spája s množstvom kontroverzných a nepríjemných udalostí, faktom zostáva, že bol medzi svojimi divákmi naozaj obľúbený. V roku 2000 ho dokonca časopis Entertainment Weekly zaradil medzi 50 najkultovejších filmov, aké boli kedy nakrútené. Podľa reakcií divákov ide o nezabudnuteľný zážitok, ktorý zvládnu iba silné povahy.

Je však zrejmé, že sa týmto filmom inšpiroval aj velikán Steven Spielberg, a to práve scénou s opičím mozgom naservírovaným na tanieri. Aj keď je Faces of Death kontroverzný film a zapríčinil hneď niekoľko tragických udalostí a či sa to už divákom páči alebo nie, v kinematografii má svoje miesto. Na ČSFD si vyslúžil hodnotenie 55 % a na portáli IMDb 4,2/10.

Ak si myslíte, že si na tento film trúfate, trailer vás možno presvedčí o opaku:



The Guardian, ČSFD, IMDb