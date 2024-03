JOJ-ka „vytasí“ Popolušku a disneyovky, Markíza tanečnú šou: Takto bude vyzerať Veľká noc na slovenských TV staniciach

Tak ako každý rok, aj tento sa slovenské televízne stanice chystajú na druhé najdôležitejšie sviatky roka. Tými sú po Vianociach oslavy Veľkej noci. No tak, ako sa počas vianočných sviatkov televízie predbiehajú v tom, ktorá z nich „vytasí na divákov“ lákavejší program, počas tých veľkonočných sú tieto súboje menej ostré. Nasvedčujú tomu napokon aj plánované programové štruktúry.

Čo budú slovenské televízne stanice Markíza, JOJ a RTVS vysielať na svojich hlavných kanáloch počas štyroch veľkonočných dní? Niekoho to možno prekvapí, no od pôvodnej tvorby a pravidelne vysielaných relácií neupustí ani jedna zo slovenských televízií. Hlavné spravodajské relácie dostávajú stopku len na Štedrý deň, počas Veľkej noci tak každý slovenský divák zostane v obraze, čo sa deje nielen doma, ale aj vo svete.

Všetky tri televízie sa ale snažia divákov prilákať k obrazovkám uvedením známych aj menej známych filmov. Priestor dostanú aj lukratívnejšie programy a filmy. Takto to bude na jednotlivých staniciach vyzerať od piatku 29. marca (Veľký piatok) do pondelka 1. apríla (Veľkonočný pondelok).

Popoluška a ďalšie disneyovky na JOJ-ke

Slovenská komerčná televízna dvojka to počas veľkonočných sviatkov na svojich obrazovkách skúsi na divákov filmami z produkcie „myšacieho štúdia“. Hneď na Veľký piatok to bude od rána klasický animák Popoluška z roku 1950, ktorú uvedie už o 8:50. Nasledovať ju bude dvojdielny animovaný filmy talianskej produkcie Kráska a zviera (so štartom o 10:30), pričom druhý diel uvedie na druhý deň.

V piatok sa diváci môžu tešiť aj na reprízu dobrodružného filmu Múmia s Brandonom Fraserom a Rachel Weisz v hlavnej úlohe (uvedený bude o 12:50).

V popoludňajších hodinách dostane priestor jeden z najúspešnejších animákov posledných rokov pre štúdio Disney – Zootropolis, ktorý JOJ-ka uvedie o 15:30. Tento film bude potom nasledovať kulinársky reality program Bez servítky, na ktorý nadviaže spravodajským blokom.

Prime time vyskladá v premiére ďalšou animovanou disneyovkou Encanto: Čarovný svet z roku 2021 ocenenej Oscarom. Tú bude vysielať cez 2 hodiny, takže reklamných brejkov bude zrejme viac než dosť. Tí, ktorí vydržia pri obrazovkách do 22:50, si budú môcť vychutnať opäť drámu Chatrč, ktorá vdýchne do programu TV JOJ aspoň trošku náboženských myšlienok počas najdôležitejších kresťanských sviatkov.

Bielu sobotu vyskladala pokračovaním filmu Paddington 2 hneď ráno od 8:35. O 13:00 je na programe pokračovanie Múmia sa vracia a o 15:50 azda jediná filmová klasika v podobe slovenského filmu Pásla kone na betóne, ktorý televízie vyťahujú najčastejšie práve počas veľkonočných sviatkov.

Prime time slot bude na JOJ-ke patriť romantickej komédii Návrh so Sandrou Bullock a Ryan Reynoldsom v hlavných úlohách. Ulahodené ale bude aj drsnejším polovičkám. O 23:00 totiž JOJ-ka nadviaže filmom V mene krvi s Melom Gibsonom v hlavnej úlohe.

Nedeľu vyskladá televízia JOJ počas dňa najmä reprízami toho, čo bude dávať počas predchádzajúcich dní, v premiére potom v prime time nasadí českú rodinnú komédiu Hádkovi o 21:30 so Sandrou Novákovou a Jakubom Prachařom v hlavných úlohách.

„Kúpačkový“ deň, teda Veľkonočný pondelok bude vyskladaný z ďalších repríz filmov, ktoré uviedla JOJ-ka deň predtým, večerný program doplní veľkonočným Inkognitom a hororom Tiché miesto 2 o 23:00.

Klasické televízne rozprávky na RTVS

Verejnoprávny RTVS prichystá pre divákov počas Veľkej noci tradične programovo menej bohatú ponuku. Program vyskladá najmä zo svojho archívu klasickými rozprávkami a inscenáciami. Chýbať nebudú ani overené klasiky Sissi či seriál Bedári.

V piatok ráno v programe figurujú rozprávky Čaro múdrosti a lásky či Husiarka a kráľ. V sobotu to bude rozprávka Sokoliarova dcéra či Zuzanka Hraškovie. Počas sviatkov v programe nezmiznú tradičné relácie, ktoré RTVS zvykne vysielať, chýbať nebude ani pravidelné spravodajstvo či priamy prenos zo Slávnostnej svätej omše z veľkonočným požehnaním Urbi et Orbi v nedeľu o 10:00.

Veľkonočný pondelok bude patriť stále klasickým rozprávkam. RTVS odvysiela filmy O hlúpej žene, Zhŕňajova nevesta, českú komédiu Páni kluci, televíznu komédiu z dedinského prostredia Žiarlivosť, či českú rozprávku Čert ví proč. Podvečer a večer na RTVS bude patriť európskej tvorbe. O 17:05 to bude dobrodružný film Cartouche, večer o 20:30 romantická talianska komédia Ak ma opustíš, vezmem si ťa.

Filmovo lákavejšia Markíza

Slovenská televízna jednotka ponúkne viac filmov než jej konkurenti. V piatok 29. marca odštartuje televízne oslavy Veľkej noci animovaným filmom Pripojení: Rodina na baterky a pokračovať bude filmom Noc v múzeu: Tajomstvo hrobky.

O 13:00 uvedie Markíza rodinnú komédiu Králik Peter, ktorej pokračovanie Králik Peter na úteku uvedie večer v rovnaký deň. Medzitým popoludní odvysiela dobrodružné filmy Jack, zabijak obrov a Cesta na tajomný ostrov. Piatkový program zakončí komiksovkou Wonder Woman 1984.

Filmová bude aj sobota – v ponuke je animák Princ Krasoň (so štartom o 8:30), romantické komédie Popoluška v teniskách (o 10:00), repríza tanečnej šou Let´s Dance a od 14:30 potom komédie 27 šiat a 10 dní bez mamy.

Hlavným ťahúňom soboty bude o 20:30 premiéra českej komédie s názvom Buď chlap! z minulého roka, odohrávajúca sa z veľkej časti vo Vysokých Tatrách. Hlavné úlohy v nej stvárnili Jakub Prachař, Tereza Ramba a Ondřej Sokol. Sobotný večer zakončí komédia Manžel na skúšku.

Nedeľa na Markíze svojím programom príliš neprekvapí. Markíza viac-menej len zreprízuje to, čo dávala ostatné dni, chýbať nebude ani Horná dolná a ďalší z priamych prenosov Let´s Dance.

Veľkonočný pondelok Markíza oslávi českou komédiou Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (o 8:35), potom dostanú priestor rozprávky Rio a Peklo s princeznou. Pred 15:00 odvysiela televízia animák Ferdinand a reprízu komédie Buď chlap!.

Prime time sviatočne vyskladaný nebude. Markíza zaradí do vysielania ďalšiu časť svojho úspešného seriálového projektu Zrada.