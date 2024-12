Joe žil viac ako 50 rokov sám v úplnej izolácii. Prezradil, čo ho k tomu viedlo, na konci ho postihol smutný osud

Ako raz Joe Hollis povedal: „Ľudia v prvom rade začnú premýšľať o tom, čo všetko by stratili. Ja sa sústredím na to, čo všetko vďaka tomu získam.“ Tieto slová zazneli z úst muža, ktorý žil viac ako 50 rokov úplne mimo spoločnosti. Svoj život si vysníval ako víziu samostatnosti v maličkej drevenici, ktorá mu poskytne všetko, čo od života očakával.

O svojom životnom príbehu sa rozhovoril v dokumente Petra Santenella na sociálnej sieti YouTube.

Joe, ktorý pochádza z mesta Detroit (štát Michigan), bol v minulosti súčasťou Mierových zborov, nezávislej federálnej agentúry Spojených štátov. Tri roky svojho života preto strávil na odľahlom malajskom ostrove Borneo.

Po návrate mal Joe čeliť obrovskému kultúrnemu šoku z pohľadu na vlastnú krajinu. Vnímal rýchlosť doby, neprekonateľný kapitalistický konzum a americkú „nenásytnosť materiálnom“.

Posledný hippie na svete

Niekoľko rokov premýšľal o svojej budúcnosti. Premietal, či sa má vrátiť do školy a ďalej študovať. „V skutočnosti som študovať nechcel,“ priznal Joe.

„Chcel som to všetko prežiť sám.“

Po dlhých úvahách Joe podnikol ďalší logický krok – namiesto univerzity sa pridal k hippies komunite.

Hoci, „podobne ako väčšina hippie komunít“, aj táto sa po pár rokoch úplne rozpadla, práve v tomto období sa vďaka voľnomyšlienkárskemu životu dostal k pozemku v Severnej Karolíne.

Pred viac ako piatimi dekádami si preto Joe Hollis kúpil pozemok vo výmere 4 046,86 metrov štvorcových. Vtedy ho vyšiel na sumu zhruba 760 eur.

A práve z toho dôvodu dnes môžeme považovať nenápadného muža za posledného pravého hippie na svete. Zvyšok života strávil budovaním obydlia, v ktorom sa o jeho zdravie starali bylinky a potraviny z vlastnej záhrady.

Videl život v malej komunite, ktorá sa o seba postará

Jeho vízia tkvela vo svete, ktorý by existoval úplne mimo konzumu. Chcel sa vzdať života v civilizácii a „vrátiť sa k naplneniu potrieb z priameho vzťahu s planétou a bohom.“

On z pozemku nikdy neodišiel. Namiesto toho z neho viac než 50 rokov budoval miesto, kde by mohol prežiť celý svoj život v spoločnosti prírody a lesov. Ľudí sa vzdať nechcel. Postupom času začal stavať prístrešky pre ďalších záujemcov. Jeho cieľom bolo vybudovať malú dedinku, v ktorej by sa mohlo asi osem ľudí starať o spoločný život mimo mesta.

Bohužiaľ, Joea na sklonku života postihla zákerná choroba v podobe rýchlej a agresívnej rakoviny. 9. novembra 2023 tento svet nakoniec opustil.

Oblasť nedávno zasiahol divoký hurikán Helene, avšak – akoby zázrakom, okrem jedinej kôlne na náradie životné dielo Hollisa ušetril. Zosuv pôdy však zasiahol hlavnú záhradu a niektoré chodníky – preto sa teraz zbierka GoFundMe, ktorá doposiaľ zbierala peniaze na renováciu miesta po požiari z roku 2022, presunula na snahu o zvrátenie týchto škôd.

Stačí nám jediný pohľad na vyzbieranú sumu a vieme, že aj život takého malého človiečika dokáže svet inšpirovať – a možno, dokonca zmeniť trajektóriu ich vlastného osudu.