Jesenné prázdniny sa posúvajú na iný termín. Dôvodom je celoplošné testovanie

Termín jesenných prázdnin pre žiakov základných a stredných škôl sa má posunúť. Dôvodom je avizované celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska v súvislosti s novým koronavírusom. Vyplýva to z informácií zverejnených na Ministerstve obrany SR ku plošnému testovaniu.

“Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020, pričom 2. novembra, 6. novembra a 9. novembra budú prázdniny tiež,” uvádza sa na webe rezortu obrany. Ide vždy o piatok a pondelok pred a po celoplošnom testovaní. “Na Orave a v Bardejove majú riaditelia škôl možnosť udeliť riaditeľské voľno,” dodáva sa v zverejnenom materiáli.

Pôvodný termín jesenných prázdnin bol určený od 29. – 30. októbra. Žiaci sa mali vrátiť do školských lavíc v pondelok 2. novembra. Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Počas piatka a víkendu (23. – 25. 10.) bude pilotné testovanie v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.