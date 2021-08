Jennifer Aniston odstránila zo života ľudí odmietajúcich očkovanie: Je hanba, že nepočúvajú fakty

Herečka Jennifer Aniston sa v novom rozhovore pre magazín In Style rozrozprávala o svojich uplynulých mesiacoch, ktoré boli poznačené pandémiou rovnako, ako mesiace nás všetkých. Priznala, že antivaxerov alebo ľudí, ktorí sa bez racionálneho názoru rozhodli nezaočkovať, obrazne odstránila zo svojho života.

Slová známych osobností dokážu mať vo svete veľký hlas. Predovšetkým v tejto dobe možno aj viac, než kedykoľvek predtým. Množstvo ľudí bojuje s otázkou, čo je správne a čo nie a pritom sa strácajú v informáciách, ktoré sa rozchádzajú. Jedno je však isté, treba veriť relavantným faktom a riadiť sa nimi.

Odstránila zo života ľudí, ktorí nezmyselne odmietajú očkovanie

S týmto súhlasí aj predstaviteľka Rachel z obľúbených Priateľov, ktorá sa rozhodla vytvoriť si vo svojom živote okruh blízkych zaočkovaných ľudí a odstrihnúť z neho tých, ktorí odmietajú očkovanie a nepočúvajú overené informácie alebo nechcú priznať, či sa dali zaočkovať alebo nie.

Ako informuje CNN, v rozhovore herečka poznamenala, že existuje množstvo ľudí, ktorí ignorujú fakty. Preto sa rozhodla držať si vo svojom okolí iba zaočkovaných. “Je to veľká hanba. Stratila som niekoľko ľudí, ktorí odmietali alebo nezverejnili či boli alebo neboli očkovaní. Cítim, že je našou morálnou a profesionálnou povinnosťou o tom informovať, pretože nie sme testovaní každý deň.”

Názory založené iba na strachu

Chce sa cítiť v bezpečí a zároveň držať v bezpečí aj ďalších ľudí. Anniston zdôraznila, že každý má právo na svoj vlastný názor, avšak v tomto prípade je množstvo názorov založených iba na strachu alebo propagande.

Sama pocítila únavu z množstva valiacich sa negatívnych správ a dúfa, že čoskoro v nich bude počuť viac nádeje. Napriek tomu uplynulý rok nebol pre nikoho jednoduchým. Aj Jennifer Aniston zažila izoláciu od svojej rodiny alebo priateľov. A práve v očkovaní vidí zníženie rizika nákazy a možnosť návratu do bežného života, na ktorý sme všetci zvyknutí.

Prostredník koronavírusu aj zdravý priateľ v nemocnici

Nie je to prvýkrát, čo sa herečka vyjadrila k aktuálnej situácii vládnucej vo svete. Ešte v júli uplynulého roka uverejnila na svojom Instagrame fotografiu s kamarátom Kevinom, ktorý ležal v nemocnici pripojený na prístroje. Kým nedostal koronavírus, bol úplne zdraví. V príspevku poprosila všetkých fanúšikov o to, aby chránili svojich blízkych, ale aj seba. Pretože sa to týka každého jedného z nás. Niekoľko týždňov predtým zas pridala fotografiu, na ktorej adresovala koronavírusu prostredník.

V uplynulých mesiacoch sme mohli vidieť Jennifer Aniston v dojímavom návrate Priateľov na obrazovky po 25 rokoch alebo v skvelej seriálovej dráme The Morning Show z dielne Apple TV+, ktorej pokračovanie uvidíme už o niekoľko týždňov. Aj jej natáčanie bolo poznačené pandémiou, nebolo však úplne zrušené, čo sa stalo smutnou realitou pri mnohých ďalších počinoch vo filmovom a televíznom priemysle.