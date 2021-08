Športový nadšenec sa odmietol dať zaočkovať a zomrel na COVID. Na smrteľnej posteli prosil o vakcínu

Miloval horolezectvo a po horách liezol aj niekoľko týždňov pred smrťou. Zomrel na následky koronavírusu. Očkovanie tvrdohlavo odmietal, na smrteľnej posteli však lekárov prosil, aby mu vakcínu vpichli.

Na smrteľnej posteli prosil o očkovanie

Nikdy nemal vážne zdravotné problémy, rodina ho popisuje ako zdravého a fit človeka. Napriek tomu však 42-ročný John Eyers podľahol koronavírusu. Len niekoľko týždňov pred smrťou pritom ešte liezol po skalách a dvíhal činky. Teraz však po sebe zanechal smútiacu matku, dieťa a dvojča, ktoré sa zo smrti brata nedokáže spamätať, píše portál The Guardian.

Rodina teraz ostatných varuje, aby sa nenechali oklamať, aby si o sebe nemysleli, že sú nesmrteľní. Aj John si to myslel, napokon však po tom, čo sa nakazil koronavírusom, skončil v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti. Tesne predtým, ako ho lekári pripojili na pľúcnu ventiláciu priznal, že oľutoval, že sa nenechal zaočkovať.

John Eyers was a healthy 42 year old who died from #Covid. He had refused to be vaccinated but wished he had been. Please #GrabAJab for you, your family & your community. https://t.co/9zsPmmwQID — Anna Soubry (@Anna_Soubry) August 5, 2021

Podľa Johnovej sestry si športovec myslel, že to jeho telo zvládne a aj keby sa koronavírusom nakazil, prekoná to aj bez očkovania. Veril tomu, že u neho bude mať len mierny priebeh. Vakcínu odmietal, no v nemocnici už nemal na výber. Lekári jeho telo napumpovali každým dostupným liekom, no márne.

Nikto by si nemal prechádzať takýmto utrpením

„Nemalo sa to stať. Nechal tu po sebe mamu, otca, sestru a aj 19-ročnú dcéru. Moje dve deti prišli o strýka. Strýka, ktorý sa s nimi vždy rád hral,“ hovorí Johnova sestra. Rodina napriek obrovskej bolesti chce, aby sa o Johnovi a o jeho prehratom boji dozvedelo čo najviac ľudí. Ak to zachráni život hoc i len jedinému človeku, stojí to za to. Nikto by si nemal prechádzať takouto bolesťou a utrpením, nikto by takýmto spôsobom nemal prísť o svojho blízkeho a očkovanie tomu môže zabrániť.

My 42yr old twin brother died in ITU of COVID-19 last week. He died exactly 4 weeks after testing positive. He was the fittest, healthiest person I know. He was climbing Welsh mountains & wild camping 4 weeks before his death. — jenny mccann (@jennyeye) August 2, 2021

O Johnovej smrti hovoria aj jeho priatelia, tí tvrdia, že šport bol jeho vášňou. Neverili, že niečo také sa môže stať práve jemu. Trpel miernou astmou, inak však nemal žiadne ochorenia, ktoré by mohli priebeh ochorenia skomplikovať. Chodieval aj na súťaže, mal rád triatlon, ale aj bodybuilding. Každému, kto to potreboval, bol oporou a pomohol vždy, keď to bolo možné. Toto nie je ani zďaleka jediný prípad, kedy človek na smrteľnej posteli oľutoval, že sa nedal zaočkovať, v médiách sa ich objavuje čoraz viac.

Samantha Batt-Rawden, ktorá pracuje na jednotke intenzívne starostlivosti hovorí, že na jednotke intenzívnej starostlivosti ošetrovala zatiaľ len jediného pacienta, ktorý dostal obe dávky očkovania. Drvivú väčšinu pacientov tvoria ľudia, ktorí očkovanie zaryto odmietajú. V čase, keď musia byť pripojení na ventilátor je už však neskoro, očkovanie by im pritom mohlo zachrániť život.