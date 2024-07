Jednoduchým trikom vyhrali 26 miliónov: Takto objavil starší pár chybu v systéme lotérie

Jerry a Marge Selbee, starší pár z amerického štátu Michigan si jedného dňa pri sledovaní lotérie uvedomil, že v systéme existuje chyba. Vďaka matematickým schopnostiam si dnes manželia užívajú výhru 26 miliónov dolárov. O správe napísal portál Unilad.

Hoci šanca na výhru sa líši v závislosti od jednotlivých lotérií a počtu čísel, ktoré človek nádejne vyplní, všeobecnou pravdou ostáva, že sú veľmi nízke. Často počujeme napríklad to, že človek má väčšiu šancu byť zasiahnutý bleskom, než vyhrať jackpot.

Dvojica z nášho príbehu sa ale v tomto prípade nespoliehala na šťastie. Namiesto toho spojila hlavy dokopy a vďaka svojim matematickým schopnostiam dokázala vyhrať oslnivú sumu v hodnote 26 miliónov dolárov, ktoré si dnes užívajú na dôchodku.

Rozprávková výhra z lotérie Cash Winfall

Zamerali sa na americkú lotériu s názvom Cash Winfall. Pokiaľ v tejto hre nikto nevyhrá jackpot v hodnote 5 miliónov, výhra sa prerozdeľuje medzi výhercov, ktorí uhádli menší počet čísel.

Jerry sa zameral na tento princíp. Na začiatku manévrovania s číslami investoval sumu 1 100 dolárov. Vypočítal, že pri správnom postupe by mohol získať jednu štvorčíselnú výhru a viacero trojčíselných výher. Výherca so štyrmi číslami pritom získa výhru 1 000 dolárov.

Ďalej odhadol, že v hre vyhrá 18 alebo 19 výhercov s tromi číslami. Pokiaľ každý trojčíselný víťaz získa 50 dolárov, celková výhra by bola 900 dolárov. Vďaka využitiu svojej pokročilej matematickej gramotnosti tak muž získal 1 900 dolárov. Jeho čistý zisk bol teda na začiatku 800 dolárov.

„Bola to základná aritmetika,“ hovorí Jerry. Manželia sa najprv uistili, že ich systém funguje, následne začali zvyšovať svoje investície.

Investície zvyšovali, trik stále fungoval

Kúpili si lístky v hodnote 3 600 dolárov. Trik znovu fungoval a pár zarobil 6 300 dolárov. Investíciu následne posunuli na sumu 8-tisíc dolárov, čo im pomohlo získať takmer dvojnásobnú sumu naspäť. Cyklus takto postupne pokračoval a pár skončil na investíciách v hodnote stoviek tisíc.

Ich šikovná hra bola prerušená až v roku 2011, keď Boston Globe dostal tip, že v lotérii dochádza k scammovaniu. Lotéria bola následne zastavená.

V tomto bode mal už ale pár dostatok peňazí. Stránka Unilad hovorí o sume 26 miliónov. Podľa popisu k filmu Jerry and Marge Go Large, ktorý sa venuje ich životnému príbehu, to bolo ešte o niečo viac, a to dokopy 27 miliónov.

Ich mašinéria bola taká šikovná, že pár dokonca chvíľu vyšetrovali úrady. Napokon však došli k záveru, že v lotérii nedošlo k porušeniu pravidiel. Manželia boli jednoducho dosť zdatní na to, aby objavili chybu v systéme.

Peniaze okrem osobného života využila dvojica na vyššie dobro. Na vlastné náklady pomohla obnoviť svoje malé mestečko. Dnes si žije v pokoji s rozprávkovým zárobkom.