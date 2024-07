Čašníčke nechal prepitné 3-tisíc, kaviareň ho za to zažalovala. Dôvod, prečo to urobila, vás ale prekvapí

Eric Smith v roku 2022 navštívil kaviareň Alfredo v americkom štáte Pennsylvánia. Počas návštevy si objednal stromboli (druh talianskeho závinu z pizzového cesta), za ktoré po dojedení zaplatil približne 13,25 dolára (zhruba 12,36 eura). O správe napísal portál Unilad.

O to väčší šok prišiel v momente, keď sa muž vyúčtoval. Za skromný obed totiž nechal Mariane Lambertovej, čašníčke v podniku, ohromné obslužné vo výške 3-tisíc dolárov (2 800 eur).

Keď čašníčka zbadala vysokú sumu, doviedlo ju to k slzám. „Znamenalo to pre mňa naozaj veľa. Každý si vždy niečím prechádza. Naozaj ma to rozcitlivelo. Ešte stále som príliš v šoku, nedokážem to pochopiť,“ povedala neskôr o momente, keď prvýkrát uvidela sumu na účte.

„Tips for Jesus“

Muž k prepitnému dopísal „prepitné pre Ježiša“. Keď sa o celej záležitosti dozvedel manažér Matt Martini, okamžite vyrazil za zákazníkom, aby si overil, že suma na účte je správna. Po overení si ešte pre istotu opísal nejaké údaje z občianskeho preukazu Smitha, aby sa podnik poistil.

Smith mu vtedy vysvetlil, že sa nechal inšpirovať trendom „Tips for Jesus“ zo sociálnych sietí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa tipsforjesus (@tipsforjesus)

Ako sa však zdá, opatrnosti nie je naozaj nikdy dosť, a rozhodnutie manažéra poistiť sa dodatočnými informáciami z občianskeho preukazu bolo tým najlepším, čo mohol Martini urobiť.

Kaviareň muža udala

Celé tri mesiace po incidente totiž Smith odriekol čiastku, ktorú čašníčke zanechal. Kaviareň v tom čase ale už vysoké prepitné odovzdala čašníčke, a preto mu bola nútená vrátiť celú sumu z vlastného vrecka.

Nakoľko teda vďaka nerozhodnému anjelovi kaviareň prišla o peniaze vo výške viac ako dvoch výplat pre radového zamestnanca, rozhodla sa podať na muža trestné oznámenie.

„Bohužiaľ, v tejto chvíli jednoducho nemáme potrebný rozpočet na to, aby sme takúto stratu vyrovnali,“ vysvetlil Zachary Jacobson, ktorý v kaviarni tiež pracuje. Dodáva, že kaviareň sa predtým pokúšala s mužom dohodnúť bez toho, aby to riešili súdne. „On nám povedal, že ho máme udať. Tak teda, bohužiaľ, naozaj ideme touto cestou.“

Mestská komunita na celú záležitosť rýchlo zareagovala a pokúsila sa pre kaviareň založiť účet na GoFundMe. Podnik však peniaze zo zbierky odmietol a celá zbierka bola zrušená.

Zatiaľ nie je jasné, ako bude celý spor pokračovať.