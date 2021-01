Jedna z hlavných postáv seriálu Stranger Things prezradila novinky. Fanúšikovia sa v 4. sérii majú na čo tešiť

Fanúšikovia jedného z najúspešnejších seriálových počinov streamovacej služby Netflix už netrpezlivo očakávajú príchod 4. série sci-fi projektu Stranger Things. Premiéra je zatiaľ v nedohľadne a nikto netuší, čo v nej uvidíme. Niečo zo zákulisia však prezrádzajú aspoň hereckí predstavitelia hlavných hrdinov a tentokrát sa k nim pridal ďalší.

O čom bude štvrtá séria seriálu Stranger Things je zatiaľ pre všetkých veľkou záhadou. Tvorcovia toho veľa neprezradia, a tak sú fanúšikovia jedného z najúspešnejších seriálov Netflixu odkázaní len na dohady a čriepky, ktoré prezrádzajú predstavitelia hlavných postáv. Nedávno sa o tom, aká nová séria bude, rozrozprával predstaviteľ Dustina, herec Gaten Matarazzo, pre portál US Weekly. A potvrdil to, čo prezradili aj jeho ostatní hereckí kolegovia.

Najdesivejšia séria vôbec

Chystaná štvrtá porcia epizód, ktorej by sme sa mali dočkať ešte tento rok, bude podľa viacerých zákulisných správ priamo od hercov najlepšia zo všetkých. Tu ale Gaten Matarazzo doplnil ďalšiu dôležitú vec. Podľa neho a aj jeho kolegov, bude štvrtá séria výrazne temnejšia než predchádzajúce tri a plná desivých výjavov.

„Hej. Myslím, že sme sa všetci zhodli na tom, že je desivejšia než predchádzajúce tri, čo sa mi naozaj páči, keďže bolo veľmi zábavné ju nakrúcať,“ povedal portálu US Weekly.

Podľa Matarazza tak štvrtá séria výrazne posilní svoj hororový ráz a bude najdesivejšou zo všetkých doposiaľ uvedených sérií Stranger Things. Herci si podľa neho práve nakrúcanie strašidelných a temnotou nasiaknutých scén veľmi užili. „Síce je seriál plný ťažkých a temných vecí, okolo nás je aj množstvo pozitívnych vecí a veľa dobrej zábavy. Zvyčajne sa na pľaci skutočne zabávame,“ dodal Matarazzo.

Premiéra koncom roka

Nič bližšie však prezradiť nemohol. O novej sérii Stranger Things toho známeho veľa nie je, tvorcovia doposiaľ na sociálnych sieťach zverejnili len názvy prvých troch epizód, píše portál LAD Bible. Tie by sa mali volať The Hellfire Club (4×01), Tick Tock, Mr. Clock (4×02) a You Snooze, You Lose (4×03).

Produkcia nových epizód odštartovala ešte v marci minulého roku, kvôli prvej vlne koronavírusovej pandémie však bola pozastavená. Teraz by už mala opäť naplno prebiehať. Hotového diela by sme sa mohli dočkať niekedy koncom tohto roka, ak, samozrejme, pôjde všetko podľa plánov.

Tvorcovia ešte pred produkciou novej série zverejnili krátke video, v ktorom ohlásili návrat jednej z hlavných postáv seriálu, tázdanlivo na konci tej tretej umrela. Obsadenie Stranger Things tak aj v štvrtej sérii doplní herec David Harbour, predstaviteľ šerifa Jima Hoppera.