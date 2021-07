Jedinečné ubytovanie môže byť vaše iba za 1 euro. Užite si vďaka Airbnb výhľad na sopky uprostred vulkanického poľa

Airbnb v spolupráci so spoločnosťou Volvic ponúkajú príležitosť stráviť jednu noc v miniatúrnom domčeku s panoramatickým výhľadom. Čo je na ňom také zvláštne? Nachádza sa na úpätí hory v sopečnom poli, ktorého súčasťou je až 80 vulkánov.

Noc v obklopení 80 vulkánov

Ak vás domček nadchol, nemusíte ani cestovať na opačný koniec sveta, nachádza sa totiž vo Francúzsku v regióne Auvergne-Rhône-Alpes. Ako informuje portál Airbnb, domček, v ktorom sa môžu ubytovať dvaja hostia, môže byť na jednu noc váš už 18. septembra 2021. Hostiteľom bude atlét, pre ktorého sú hory domovom, Killian Jornet. Ten ubytovaných v domčeku privíta prostredníctvom videohovoru.

Hostia budú obklopení 80 vulkánmi, pričom prespávať budú v LUMIPODe. Je to jedinečný koncept, ktorý prepája vonkajšie prostredie s vnútrom domčeka, a to vďaka presklenej stene, ktorá umožňuje naplno si užiť panoramatický výhľad. Pri sume 1 euro je to niečo, čo sa jednoducho nedá odmietnuť.

Milovníkov prírody čaká ďalšie prekvapenie. K dispozícii bude aj tím odborníkov, ktorí vám povedia všetko, čo budete chcieť vedieť o miestnej biodiverzite. O luxusnú večeru z lokálne získaných surovín sa postará šéfkuchár ocenený dvoma Michelinskými hviezdami Adrien Descouls. Slnko vychádzajúce spoza vulkánov si môžete užiť počas rannej hodiny jógy. Killiam Jornet vás následne bude sprevádzať na túre, ktorú zakončíte preletom v teplovzdušnom balóne ponad vulkány.

Kto prv príde, ten prv melie

Aktivity sú stavané tak, aby si ubytovaní užili oddych, ale aj dobrodružstvo, a aby po celý čas ostali v spojení s nádhernou okolitou prírodou. Chýbať nebude ani vzdelanie, dozviete sa napríklad to, prečo sú vulkány také dôležité pre ekosystém. Auvergne-Rhône-Alpes patrí medzi tie najkrajšie francúzske regióny a čoraz viac ľudí vyhľadáva zážitky v prírode, napríklad s ubytovaním v blízkosti národných parkov.

Po tom, čo sme toľko času strávili vo svojich domácnostiach v lockdowne, môže byť náročné nájsť si opäť vzťah k prírode. Ľudia však potrebujú vybočiť z rutiny, zabudnúť na chvíľu na všetok ten stres a dobiť si baterky. A najlepší spôsob, ako to urobiť, je napríklad medzi 80 vulkánmi.

Rezervačný systém bol spustený už včera a platí, že kto prv príde, ten prv melie. Samozrejme, počas celej doby ubytovania je nevyhnutná maximálna opatrnosť a hostia budú musieť dodržiavať opatrenia, ktoré budú v tom čase v krajine platné. Cestu na miesto ubytovania a aj domov si musí hosť zabezpečiť samostatne.