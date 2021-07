Zabudnite na predražené byty, v Škótsku je na predaj krásny súkromný ostrov. Za takúto sumu môže byť váš

Nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách ceny nehnuteľností rapídne stúpajú. Občas sa však na človeka usmeje šťastie. Za cenu bytu v Londýne si teraz môžete v Škótsku kúpiť celý súkromný ostrov.

Súkromný ostrov kúpite za cenu bytu v Londýne

Ako informuje portál LAD Bible, na trhu sa ocitla naozaj zaujímavá ponuka. Súkromný ostrov v Škótsku si môžete kúpiť za cenu, za akú by ste si kúpili byt v Londýne. Ostrov Inchconnachan je v súčasnosti neobývaný a nachádza sa v centre turistami obľúbenej oblasti Loch Lomond. Ostrov môže byť váš už za 500 000 libier, čo je v prepočte menej ako 583 000 eur.

Na ostrov sa poľahky dostanete len loďou a nikto tu nežil už viac ako 20 rokov. Na ostrove sa nachádzajú len pozostatky chatky, ktorá bola v koloniálnom štýle postavená ešte okolo roku 1920. Ostrov kedysi patril aristokratke Fione Gore, grófke z Arranu. Tá ho údajne využívala ako svoj prázdninový domov. Fiona sa preslávila najmä tým, že milovala vodu a dokázala sa na nej pohybovať bleskovou rýchlosťou. V roku 1980 dokonca prekonala rekord, keď sa na motorovom člne plavila rýchlosťou 164 kilometrov za hodinu.

Raj na Zemi pre milovníkov fauny a flóry

Budúci majiteľ súkromného ostrova sa však nemusí obávať toho, že by nemal kde bývať. Architekti už vytvorili nákresy, ktoré ukazujú, ako by mohol vyzerať príbytok, ktorý by vyrástol na mieste rozpadávajúcej sa chatky. Ak bude nový majiteľ s plánmi súhlasiť, chatku nahradí moderný dom so 4 spálňami. Na pozemku sa nájde miesto aj na domček pre správcu či hostí, ako aj prístrešok pre lode a mólo.

Aby toho nebolo málo, ostrov je súčasťou národného parku a okolitá príroda je neuveriteľne krásna. Spoločnosť vám tu budú robiť jelene, rybáriky ale aj vydry. Ostrov, ktorý má rozlohu takmer 417 000 metrov štvorcových je teda splneným snom každého milovníka fauny a flóry. Zdá sa vám, že je ostrov odľahlý a cestovať sem loďou je nepraktické? Nuž, ešte stále si môžete za rovnakú sumu kúpiť byt s 1 spálňou v Londýne s výhľadom na Temžu.

Ak však máte radi pokoj, prírodu alebo vodné športy, ostrov je pre vás ako stvorený. Kto by si predsa nechcel vybudovať domov podľa vlastných predstáv na svojom súkromnom ostrove. Môžete si tu vytvoriť hotový kúsok raja na Zemi.