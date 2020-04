Je pre nás naozaj dobré behať naboso? Rozsiahla štúdia prišla so zaujímavými zisteniami

Pri pohľade do ďalekej minulosti, asi pred štyrmi až šiestimi miliónmi rokov, nastal v evolúcii človeka významný pokrok. Prestali sme chodiť po štyroch nohách a začali využívať iba dve. Naše telá sa tejto zmene prispôsobili a zmenili sa aj chodidlá. Ľudské nohy pokračovali vo vývine a stali sa z nás chodci či bežci na dlhé vzdialenosti. Predĺžila sa achillova šľacha a rozvinula schopnosť potenia.

Väčšinu tohto času sa človek pohyboval bosý. Prvú obuv sme si obuli približne 30-tisíc rokmi a iba pred sto rokmi sa začali objavovať názory, že moderná obuv mení tvar chodidla. Napriek tomu sa bežecká obuv masovo rozšírila. Čo je ale lepšie? Behanie s topánkami alebo bez? Na tému sa pozrel portál The Conversation.

Viac škody, ako úžitku

Najnovšie zistenia uverejnené v BMJ Journals ukazujú, že nosením obuvi sa pri behu mení spôsob ako bežíme, čím sa oslabuje chodidlo a môže dôjsť k viacerým zraneniam.

Zistilo sa, že beh naboso je zdravý. Štúdia vykonaná na dospievajúcich vo veku 12 až 19 rokov na Novom Zélande ukázala, že pri šprintoch a pretekoch na stredné vzdialenosti sa vyskytuje menej zranení nôh. Iný výskum tiež odhalil zmeny v štruktúre nohy v porovnaní s bežcami, ktorí používali topánky.

Lepší prenos signálov

Pri behu v topánkach sa mení spôsob, akým bežíme. Keď príde bosá noha do kontaktu so zemou, pokožka, nervy, väzivá či šľachy posielajú do mozgu a do miechy veľké množstvo informácií o presnej polohe nohy vrátane napätia, rozťažnosti a tlaku. Tieto informácie potom umožňujú presnú kontrolu svalov, aby sa kĺby dostávali do polohy, ktorá lepšie zvláda otrasy a obmedzuje poškodenie nohy.

Obuv však tomuto zamedzuje a do mozgu sa dostáva menej signálov, čo vedie k nesprávnej mechanike behu. Topánky síce umožňujú bežcovi dopadať vo vzpriamenejšej polohe tela, no to vedie k nadmerným brzdným silám, čo potom zohráva veľkú úlohu pri zraneniach vyplývajúcich z behu.

Dlhodobé každodenné používanie obuvi vedie tiež k oslabeniu chodidla a k ochabnutiu klenby. Tieto procesy sú ale zvratné. Štúdia zistila, že veľkosť a sila svalov na nohe sa už po 8 týždňoch chôdze v minimalistickej obuvi zlepšuje. Dôvodom je odstránenie odpruženej päty a podpory klenby, čo vedie k namáhaniu svalov na chodidle. Zlepšuje sa tiež balans tela, čo v konečnom dôsledku prispieva k predchádzaniu zranení.

Sú tu aj riziká

Aj keď sa teda ukazuje, že najlepšie je jednoducho vyzuť topánky a začať behať naboso, nemusí to byť nárazovo najlepšie riešenie. Behanie naboso súvisí viac so zraneniami lýtok a Achillovej päty. To sa deje ale najmä vtedy, ak ľudia, ktorí predtým behali iba s topánkami, rýchlo prejdú na beh bez nich, pričom si preťažia svaly a šľachy na nohách.

Súvisí to najmä s už naučeným spôsobom štýlu behu. Takýto bežci majú potom väčšiu tendenciu dopadať na špičky.

Beh naboso nie je pre každého

Nie každý človek si môže dovoliť behať naboso, napríklad kvôli predchádzajúcim zraneniam, nepohodliu či prostredím, v ktorom sa pohybuje.

Ak ale chcete vyskúšať beh naboso, dobrou radou je na začiatok začať s chôdzou a aj pred samotným behom je dobré najprv nohu rozchodiť. Medzistupňom môže byť tiež minimalistická obuv, ktorá je výhodná, ak je vonku veľká zima, či naopak horúčava a ak sa na trase, kde bežíte, vyskytujú napríklad ostré predmety.

Zranenia nielen kvôli behu v topánkach

Vek, hmotnosť, náhle zmeny v tréningoch či ďalšie faktory môžu spôsobiť pri behu zranenia, a tak je nesprávne z nich obviňovať iba používanie topánok. Aj keď obúvanie sa je z pohľadu evolúcie pre nás nové, nový je tiež náš sedavý spôsob života. Aj preto sú ľudia menej pripravení na to, aby sme sa dokázali pohybovať rovnako ako pred miliónmi rokov.

Vedci však majú jasný záver. Kombinácia zvýšenej aktivity, chôdza alebo beh naboso a ďalšie cvičenia majú na náš organizmus pozitívny vplyv, a tak by sme ich mali zaradiť do nášho životného štýlu.