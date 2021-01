Je lepšie cvičiť ráno alebo večer? Ak si chcete udržať svoju váhu, mali by ste poznať radu odborníkov

Niektorí z vás majú iste vytvorený pravidelný režim a cvičia napríklad každé ráno o ôsmej alebo si idú zabehať o deviatej večer. Iní zas cvičia striedavo vtedy, kedy to práve iné povinnosti dovoľujú. Kedy je však najlepší čas na cvičenie podľa odborníkov?

Dôležitý je pravidelný režim

Žijeme v dobe, kedy je popri všetkých tých povinnostiach mimoriadne náročné nájsť si čas na cvičenie či na koníčky. Fyzická aktivita je však nevyhnutná, ak chceme byť zdraví. Navyše, podľa odborníkov nie je jedno kedy cvičíme a cvičiť by sme mali každý deň v rovnakom čase. Štúdia publikovaná v časopise Obesity informuje, že nezáleží na tom, či najradšej behávate skoro ráno alebo sa chodíte bicyklovať neskoro večer. Najdôležitejšia je pravidelnosť.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča venovať denne mierne intenzívnej až intenzívnej fyzickej aktivite aspoň 150 až 300 minút. Počas každého cvičenia by ste svoje srdce mali rozbúchať aspoň na 10 minút nepretržite. To by pre fit človeka nemal byť žiaden problém, môže to však byť náročné pre ľudí, ktorí bojujú s nadváhou, píše portál Science Alert.

Do štúdie bolo zapojených celkovo 375 ľudí, ktorých cieľom bolo zhodiť zopár kilogramov. Výsledky výskumu ukázali, že dôležité je nielen to, ako dlho cvičíte, ale aj to, kedy sa fyzickej aktivite venujete. Polovica z účastníkov vstávala skoro ráno a cvičeniu sa venovala ešte skôr, ako sa pustila do iných povinností daného dňa.

Utekanie na autobus sa ako cvičenie neráta

Podľa odborníkov by sme si dennú dávku cvičenia mali nastaviť rovnako, ako iné pravidelne sa opakujúce aktivity. Napríklad, ak každý deň v rovnakom čase vozíte deti na krúžky alebo máte každý deň v rovnaký čas pracovné stretnutie, týmto činnostiam už nevenujete príliš veľa pozornosti. Stanú sa z nich automatizované procesy, ktoré vyžadujú málo mentálnej energie, vďaka čomu je o niečo ľahšie držať sa ich.

Ak máme každý deň uvažovať nad tým, kam stihneme vtisnúť niekoľko minút cvičenia, je pravdepodobné, že budeme fyzickej aktivite venovať menej času. Je preto dôležité stanoviť si pravidelný režim a držať sa ho, či už sa budete venovať niekoľkým minútam kardia každé ráno alebo poobede hneď po práci vyrazíte von na chvíľu si zabehať. Okrem rovnakého času pomáha aj cvičenie na rovnakom mieste, napríklad behanie po rovnakom okruhu každý deň.

Vedci dodávajú, že aj chôdza je síce fyzická aktivita, no ponáhľanie sa na autobus sa ako cvičenie neráta. Za cvičenie sa považuje aktivita, ktorá si vyžaduje námahu a badateľne vám zvýši srdcovú frekvenciu. Niektoré štúdie naznačujú, že najlepšie je cvičiť ráno, v tomto smere sú však potrebné ďalšie výskumy.