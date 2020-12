Ochorieme, keď pôjdeme von zle oblečení či s mokrými vlasmi? Vedci poznajú jasnú odpoveď

Obleč sa, lebo prechladneš, daj si ponožky, rukavice, šál, lebo budeš chorý. Je to však naozaj pravda? Môže človek prechladnúť preto, lebo si do nepriaznivého počasia nevzal hrubú čapicu? A čo sa stane, keď vyjdete v zime von s mokrými vlasmi?

Poriadne sa obleč!

Aj keď sa hovorí, že bez poriadneho oblečenia človek v zime prechladne, nie je to celkom tak, pravda je trochu komplikovanejšia. To, že je niekomu zima, totiž automaticky neznamená, že prechladne, píše portál The Conversation. Naozaj však platí, že v zimnom období človek ochorie ľahšie. Čo sa koronavírusu týka, vedcom zatiaľ nie je celkom jasné, ako na vírus vplýva počasie, pozrime sa však na nachladnutie a na chrípku.

Ako sa pre portál vyjadrila Libby A. Richards z Purdueovej univerzity, väčšinu prechladnutí a chrípok spôsobuje rinovírus. Ten sa v chlade množí a šíri rýchlejšie a ostáva dlhšie infekčný ako napríklad počas letného obdobia. Preto je v zime pravdepodobnejšie, že ochoriete. Avšak to, že si na seba oblečiete päť hrubých vrstiev tomu nemusí zabrániť.

Chladné počasie totiž môže zmeniť vonkajší plášť vírusu, membrána sa tak stáva pevnejšou a odolnejšou. Vďaka tomu je prenos vírusu z človeka na človeka jednoduchší a rýchlejší. Samotný chladný vzduch teda na prenos vírusu nestačí, ak je však vzduch chladný a ešte k tomu aj suchý, vírus má ideálne podmienky a môže dôjsť ku vzniku chrípkovej epidémie, informuje portál NIH. Suchý vzduch totiž vysušuje a oslabuje sliznice v nose, ale aj v očiach, vďaka čomu vírus do tela prenikne ľahšie.

Ochorenie vám nespôsobia ani mokré vlasy

Chladný vzduch však nepriaznivo vplýva na náš imunitný systém, píše portál Nature. Aby ste sa vyhli vdychovaniu chladného vzduchu a znížili tak riziko nachladenia, je vhodné v zime si prekryť ústa a nos šálom. Okrem toho, v zime náš organizmus môže oslabiť aj nedostatok vitamínu D, ktorý ľudské telo čerpá zo slnečných lúčov. Neprospieva nám ani menej pohybu na čerstvom vzduchu, v zime sa nám neraz akosi nechce a cvičenie odkladáme na neskôr. Okrem toho, viac času trávime vo vnútri, čo znamená, že je vyššia šanca, že sa na nás ochorenie prenesie od iného chorého člena rodiny.

Ako sa pred chrípkou a nachladnutím ochrániť čo najlepšie? Základom je hygiena a časté umývanie rúk. Ak je to možné, nedotýkajte sa rukami tváre. Dôležité je aj dodržiavanie pitného režimu a vyvážená strava bohatá na živiny. Aby ste doplnili v tele zásoby vitamínu D, doprajte si dostatok zeleniny, vajíčok aj rýb, napríklad lososa či tuniaka. Nezabúdajte na fyzickú aktivitu aj počas zimného obdobia a vo svojej domácnosti častejšie dezinfikujte povrchy, ktorých sa dotýkate najviac, napríklad kľučky.

Jeden z mýtov hovorí, že by ste v zime nemali chodiť von s mokrými vlasmi, inak ochoriete. Neexistujú však vedecké dôkazy, ktoré by toto tvrdenie podporovali, píše portál Insider. Chlad však môže uškodiť vašim vlasom, následkom čoho sa môžu ľahšie lámať. Aj keď teda kvôli mokrým vlasom neochoriete, predsa len si ich pred odchodom z domu radšej vysušte fénom.