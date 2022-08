Dominika ukazuje, ako cestovať lacno: Spala som aj v hosteli za 3 eurá, najviac môžete ušetriť na strave a bývaní

Množstvo ľudí túži po cestovaní a nových zážitkoch, no sú presvedčení o tom, že ich to musí stáť veľa peňazí. Dominika Jakubová, autorka profilu @cestujspoznavaj ukazuje, že to nie je pravda. Zdieľa užitočné tipy na to, ako cestovať lacno. Prezradila nám, že v mnohých prípadoch ide o drobnosti, pri ktorých si možno poviete, že „veď to každý vie“, no pravý opak je pravdou.

„Cestovanie sa stalo mojou vášňou už počas strednej školy. Spočiatku som cestovala len po Slovensku. Chcela som viac spoznať vlastnú krajinu,“ hovorí dnes 24-ročná Dominika, ktorej rady na Instagrame sleduje viac ako 30-tisíc ľudí.

Obľubuje lowcost cestovanie, cestovanie na vlastnú päsť a niekedy dokonca cestuje aj sama. „Čo sa týka množstva destinácií, bezhlavo sa za nimi neženiem a neodškrtávam si ich na nejakom zozname. Radšej toho vidím menej, no naplno si to užijem. Najviac mi utkveli v pamäti ostrovy ako Aegina, Malta, Cyprus a Lanzarote. Medzi moju obľúbenú destináciu patria jednoznačne Kanárske ostrovy. Sú rozmanité, majú čo ponúknuť a ešte k tomu je tam celoročne príjemne teplo,“ vysvetľuje.

Medzi jej tipmi nechýbajú rady na to, ako postupovať pri kúpe leteniek, ak chcete vychytať čo najlepšiu cenu, aké sú výhody bývania v hosteloch, či ako zistiť predbežný rozpočet na vašu cestu. Viac nám prezradila aj v rozhovore.

Ako sama o sebe na Instagrame hovoríte, ste fanúšičkou nízkonákladového cestovania na vlastnú päsť. V čom vám najviac vyhovuje?

Najviac mi vyhovuje v tom, že si môžem sama naplánovať a zorganizovať výlet. Nie som na nikoho a nič viazaná. Svoj program si naplánujem podľa vlastných predstáv.

Samozrejme, lowcost cestovanie a cestovanie na vlastnú päsť nie je len o peniazoch, ale aj o ľuďoch a zážitkoch, ktoré nás na ceste čakajú. Mám rada dobrodružstvá, a preto som sa v tomto cestovaní našla.

Spomínate, že na začiatku ste šetrili na čom sa dalo, no napriek tomu ste preplatili veľa peňazí. Akú najväčšiu chybu ste robili a teraz by ste si dokázali tieto výlety lepšie finančne rozplánovať?

Áno, ako mladá študentka som sa snažila šetriť na všetkom. Keď sa na to pozriem spätne, dalo sa to aj lacnejšie. Najväčšia chyba bola, že som nebola dostatočne pripravená na samotnú cestu. Nemala som predpripravený rozpočet.

Taktiež som si dopredu nezistila potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné pri ceste na vlastnú päsť. Napríklad, ako sa dostanem z letiska na ubytovanie. Je to maličkosť, ale práve pri takýchto maličkostiach sa naša dovolenka predraží. Teraz si viem lepšie zistiť informácie o danej krajine, vrátane približných nákladov na stravu, dopravu a ubytovanie.

Ako sa pripravujete, keď niekam cestujete? Na čo si dávate pozor?

V prvom rade (po minulých skúsenostiach) si pripravím rozpočet a plán – čo chcem v danej destinácii vidieť a robiť, ako sa tam dostanem, akú formu dopravy v destinácii zvolím a podobne. To mi pomôže zvoliť si formu stravy a ubytovania. Najradšej mám, keď môžem celý deň spoznávať a ubytovanie mám vyslovene len na spánok.

Pred cestou si robím zoznam, čo potrebujem zbaliť, aby som na nič nezabudla. Vždy si skontrolujem doklady, spravím si kópie a uložím si všetko potrebné do telefónu. Taktiež si stiahnem aj offline mapu, ktorá mi pomôže pri orientácii a navigácii v danej krajine.

Myslím si, že pozor treba dávať hlavne na seba a svoje osobné veci. Je dôležité robiť rozumné kroky, aby sme predišli nepríjemným situáciám.

Čo vám najviac pomohlo pri získavaní nových informácií?

Všetky informácie som si hľadala na internete. Sú to hodiny a hodiny vyhľadávania a neustáleho zlepšovania sa, keďže bezpochyby nemám skúsenosti so všetkým. V dnešnej dobe je veľmi ľahké sa dopátrať k informáciám.

Taktiež som chodila na rôzne cestovateľské prezentácie, čítala veľa blogov a hľadala inšpiráciu v rôznych cestovateľoch a cestovateľkách, či už slovenských alebo zahraničných. Koniec-koncov, najviac mi pomohla prax – ňou som získavala najviac informácií.

Dá sa podľa vás stále cestovať za lacno?

Áno, dá. Pri každom jednom rozhodnutí máme vždy na výber medzi viacerými možnosťami – jedna z nich je stále lacnejšia. V dnešnej dobe je veľká výhoda cestovať s nízkonákladovými leteckými spoločnosťami. Ponúkajú nám možnosti, ako sa vieme dostať čo najďalej a najrýchlejšie za čo najmenej peňazí.

Je ťažké určiť, koľko peňazí človek potrebuje na svoj výlet. Je to veľmi individuálne. Každý má hranice svojho komfortu inde. Niekomu nerobí problém spať v stane alebo v zmiešanej nocľahárni s ostatnými ľuďmi, kdežto niekto by do takéhoto ubytovania nikdy nešiel.

Aké sú vaše približné náklady na jeden výlet? Koľko vás stál najlacnejší a kam to bolo?

Necestujem len lowcost a nemám stanovené náklady na výlet, pretože je každý iný. Veľa záleží od krajiny kam idem, aké zážitky chcem zažiť a ako dlho sa tam rozhodnem ostať. Veľkú úlohu zohráva aj to, či idem za dobrodružstvom alebo oddychom. Moje cestovanie by som to prirovnala k tomu, že cestujem čo najúspornejšie to ide.

Môj najlacnejší výlet má stál približne 130 eur na 4 dni. Bola to návšteva Poľska – konkrétne Krakow a Zator. Najlacnejšie z tohto výletu bolo ubytovanie v hosteli v centre Krakowa za 3 € na noc a najdrahší bol vstup do zábavného parku Energylandia cca 35 €.

Ak chceme cestovať za málo peňazí, na čom dokážeme najviac ušetriť a ako?

Najviac dokážeme ušetriť na strave a ubytovaní. Môžeme si zvoliť ubytovanie v súkromí, v ktorom je dostupná kuchyňa. Jedlo si tak vieme navariť.

Dôležité je, zvoliť si dobré cestovné poistenie, ktoré nás na cestách chráni. Čo stále odporúčam a aj praktizujem, je cestovanie len s príručnou batožinou. Nielenže nám to ušetrí peniaze, ale aj čas. Takéto cestovanie „naľahko“ je pre mnohých výzva, aj pre mňa spočiatku bola. Teraz už viem, že stačí použiť pár praktík pri balení a hneď máme viac miesta. Veci, ktoré „možno použijem“ nemajú v mojom batohu žiaden priestor.

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť účet @cestujspoznavaj? S akými tipmi ste sa chceli deliť/delíte sa s ľuďmi?

V mojom okolí sa ma neustále pýtali, ako sa mi darí cestovať na vlastnú päsť a ešte k tomu nízkonákladovo. Pri čítaní rôznych cestovateľských fór som zistila, že ľudia často nepoznajú základy, na ktorých všetko stojí. Nejako som to spojila a postupne som tvorila praktické rady s dúfaním, že tým môžem niekomu pomôcť.

Tipy, ktoré teraz zdieľam, pomáhajú tisíckam ľudí a mňa to nesmierne teší. Väčšinou sú to tipy ako ušetriť, ale taktiež ukazujem aj rôzne možnosti, aké máme pri cestovaní na vlastnú päsť.

Predpokladám, že dostávate množstvo správ a otázok od ľudí. Čo ich zaujíma najčastejšie?

Áno, denne mi chodí niekoľko desiatok správ. Najčastejšia otázka je, kde kupovať lacné letenky. Pri nízkonákladových leteckých spoločnostiach a krátkych trasách je jednoznačne najlepšia voľba priamo letecká spoločnosť. Nekupovať cez žiadnu tretiu stranu, práve naopak, kupovať priamo cez web leteckej spoločnosti.

Druhou najčastejšou otázkou je batožina – či už príručná alebo podpalubná. Otázky ohľadne batožiny sú veľmi špecifické – čo môže obsahovať, čo nemôže obsahovať, rozmery, váhový limit a podobne.

Čoho sa podľa toho, čo sledujete na svojom profile, najviac obávajú? Majú nejaké predsudky z cestovania na vlastnú päsť?

Podľa toho, čo sledujem, je najväčšia obava samotné cestovanie na vlastnú päsť. Preto sa snažím moje tipy prispôsobovať tomu, aby boli čo najpraktickejšie pre tých, ktorí majú tieto obavy. Často zdieľam úplne drobnosti, ktoré prídu väčšine ako samozrejmosť – pravdaže za to dostanem riadnu kritiku v zmysle „to vie každý“.

Ja si ale nemyslím, že to každý vie. Ja som tiež nevedela pred pár rokmi a musela som sa to odniekiaľ naučiť. Najviac ma teší, keď mi príde ďakovná správa alebo fotka, že som im pomohla prekonať svoje obavy a vycestovať na vlastnú päsť.

Aké tipy a triky by ste odporučili ľuďom, ktorí aktuálne plánujú výlety?

Určite by som im odporučila pred kúpou letenky spraviť prieskum cieľovej destinácie, najlepšie s prehľadom cien. Prehľad cien dokážeme nájsť na stránke numbeo.com Ak majú na kúpu letenky ešte čas, je dobré zapnutie služby „sledovanie cien letenky“. Táto služba je zadarmo. Funguje na tom princípe, že ak sa cena letenky zníži alebo zvýši – príde vám upozornenie o zmene ceny letenky na e-mail. Táto služba sa dá zapnúť na viacerých vyhľadávačoch. Ja obľubujem Skyscanner a Google Flights.

Tiež by som im odporučila využívať rôzne aplikácie, ktoré sú nám nápomocné pri cestovaní. Napríklad: zistenie dopravy – rome2rio, nájdenie dobrých reštaurácií – TripAdvisor, aktivity – Airbnb a množstvo ďalších. Na záver by som podotkla jedno, smelo do toho!