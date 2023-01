Je lacnejšie a okúpete sa v horúcej vode pod holým nebom: 8 dôvodov, prečo je chyba nenavštíviť Chorvátsko v zime

Chorvátsko patrí medzi obľúbenú letnú destináciu Slovákov. A teraz je ešte dostupnejšie než kedykoľvek predtým. O polnoci zo soboty na nedeľu dosiahlo dva dôležité míľniky — stalo sa 27. štátom schengenského priestoru, kde je možný voľný pohyb tovaru a osôb, ako aj 20. členom eurozóny, informovala TASR.

V praxi to znamená, že už pri príjemných dovolenkových chvíľach nebudete musieť riešiť zamieňanie peňazí, ale jednoducho zaplatíte eurom. Taktiež sa cestovanie stáva oveľa jednoduchším, keďže sa vyhnete dlhému čakaniu na hraniciach. Na to, aby ste vyrazili do Chorvátska nemusíte čakať na horúce letné dni. Prinášame niekoľko dôvodov, prečo sa ho oplatí navštíviť aj v tomto období.