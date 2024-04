Je dlhý pol kilometra: V Taliansku otvorili najvyšší visutý most pre peších v Európe

V talianskom regióne Umbria pred Veľkou nocou otvorili najvyšší visutý most pre peších v Európe, ktorý vedie 175 metrov nad najhlbším miestom údolia. TASR informuje podľa webov CNN a Corriere della Sera.

Článok pokračuje pod videom ↓

Most spája ponad riečku Vigi dediny Sellano a Montesanto, ktoré ležia juhovýchodne od regionálnej metropoly Perugia. Od piatku do Veľkonočného pondelka po moste prešlo takmer dvetisíc ľudí, uviedol Paolo Borroi, zodpovedný za rozvoj turistického systému Visit Sellano.

Odvážna vychádzka

Visutý most tibetského typu je dlhý 517,5 m a tvorí ho 1023 podlahových dosiek. Odvážlivci musia mať prilbu a byť istení karabínami, pretože medzi doskami sú pomerne široké medzery, čo zvyšuje adrenalínový zážitok. Výškový rozdiel medzi oboma koncami mosta je 68 m a podľa odvahy či záľuby v kochaní sa výhľadmi, cesta na druhú stranu trvá 30 až 45 minút.

Na moste môže byť súčasne 90 ľudí a rezervácia sa dá online zabezpečiť na konkrétnu hodinu mesiac vopred. Podmienkou je pevná obuv, rukavice a minimálna výška 120 centimetrov. Jednosmerný lístok stojí 25 eur, obojsmerný 35 eur.

Most má pomôcť pri revitalizácii oblasti a spomaliť odliv obyvateľstva, uviedol starosta Sellana Atillio Gubbiotti pre denník Corriere della Sera. Východnú Umbriu v roku 2016 postihlo ničivé zemetrasenie a odvtedy sa región vyľudńuje. Do niektorých obcí sa obyvatelia stále nemôžu oficiálne vrátiť. Visutý most preto podľa Gubbiottiho pomôže rozhýbať lokálnu ekonomiku.

Najdlhší visutý most Sky Bridge (721 m) slúži od roku 2022 blízko Dolnej Moravy na severe Českej republiky. Prekonáva však „iba“ hĺbku 95 metrov Mlynického údolia. Dovtedy bol najdlhší peší most v Európe 516 Arouca v Portugalsku; rozpätie 516 metrov má priamo vo svojom názve, uvádza Corriere della Sera.