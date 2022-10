Je ako z hororu. Mnohých ľudí vydesilo, ako vyzerá v skutočnosti tvár obyčajného mravca. Pozerajú sa na ňu ale zle

Minulý týždeň sa na prestížnej fotografickej súťaži objavila okrem iného aj snímka tváre mravca. Tá získala aj dodatočné ocenenie, no ľudí aj riadne vydesila. Pri pohľade na ňu si mnohí ľudia v duchu pomyslia, ako je dobré, že mravce sú v skutočnosti také drobné.

Desivá tvár

Fotografická súťaž Nikon Small World Photomicrography Competition 2022 prilákala množstvo fotografov, ktorí sa podelili o svoje zábery, uvádza IFLScience. Jedným z ocenených záberov bola aj fotografia od Eugenijusa Kavaliauskasa z Litvy.

Akokoľvek je fotografia pôsobivá, ukazuje sa, že je aj mimoriadne desivá.

Problémom je náš pohľad

Jedným z dôvodov, prečo nás fotografia môže desiť, je to, že sa ňu pozeráme zle. To, čo my mylne pokladáme za oči, sú v skutočnosti tykadlá, ktoré mravcovi vyrastajú z hlavy. Skutočné oči sú umiestnené ďalej na hlave, a keď sa na ne zameriame a pochopíme tvár mravca, potom už taký desivý nie je.

for those confused, these red, circular things are not its eyes, they’re not on the photo, those are their antennal fossa, heres a picture where the eyes appear https://t.co/WBMfxJZMTG pic.twitter.com/uxU3Yf40gR — Manuke (@ManukePoker) October 18, 2022

So the eyes are further back actually and the antennate joint just looks like that pic.twitter.com/YkAoYvdkMM — T’nt’cleSpaceHorror (@AshokaTheBear) October 17, 2022

Aj tak je pohľad na tvár mravca zblízka pomerne desivý. Príroda to tak zariadila napokon veľmi dobre, že sú také drobné.

Mravce sú mimoriadne dôležitý hmyz. Vyvinuli sa za čias dinosaurov, pravdepodobne v období kriedy či jury. Do dnešného dňa poznáme približne 16-tisíc druhov mravcov a ich celkový počet na Zemi je ťažko predstaviteľných 20 biliárd jedincov. Mravce pritom disponujú rozmermi od niekoľkých milimetrov až po niekoľko centimetrov.

Patria medzi najagresívnejší hmyz, v podstate neustále bojujú o územia, o potravu a teritórium. Ich zbraňami sú najmä hryzadlá a tiež jed.