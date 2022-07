Spôsobuje najbolestivejšie uštipnutie na svete. Tento mravec vám môže privodiť halucinácie a dočasnú paralýzu

Drvivá väčšina ľudí sa poštípaniu hmyzom vyhýba, vie byť totiž poriadne nepríjemné. Aj poštípanie bežnou osou je však ničím v porovnaní s bolesťou, akú spôsobuje poštípanie týmto mravcom. Jeho jed môže spôsobiť halucinácie a dokonca aj dočasnú paralýzu.

Bolesť prirovnávajú k tej po strelnom poranení

V amazonskom pralese v Brazílii žije kmeň Sateré-Mawé. Ako píše portál All That Is Interesting, ak sa chce chlapec v tomto kmeni stať dospelým mužom, musí podstúpiť extrémne bolestivú procedúru. Kmeň verí, že každý muž by mal zažiť tú najhoršiu bolesť, akú džungľa ponúka. V tomto prípade je to uhryznutie mravcom Paraponera clavata.

Tento druh mravca má to najbolestivejšie uštipnutie v hmyzom kráľovstve. V angličtine sa mu hovorí bullet ant, pričom bullet znamená náboj a ant znamená mravec. Mnohí totiž bolesť po poštípaní týmto mravcom prirovnávajú k bolesti, akú spôsobuje strelné poranenie.

Okolo roku 1980 entomológ Justin O. Schmidt vytvoril štvorbodovú škálu, na ktorej sa hodnotí bolestivosť poštípania rôznymi druhmi hmyzu. 4 znamená najvyšší stupeň a Paraponera clavata spôsobuje práve takúto bolesť.

Pretrváva celé hodiny

Uštipnutie týmto mravcom je nepríjemné nielen intenzitou, ale aj dĺžkou trvania. Schmidt pálivú bolesť popísal ako vlny, ktoré sa postupne stupňujú. Bolesť sa podľa neho vracia najmenej 24 hodín, pričom raz poľaví, potom je zase intenzívnejšia.

Členovia kmeňa Mawé vezmú stovky takýchto mravcov a ponoria ich do prírodného sedatíva, aby ich omráčili. Následne utkajú rukavice z listov a mravce do nich uložia tak, aby smerovali do vnútra smerom k rukám. Keď sa mravce opäť rozhýbu, chlapci, ktorí prechádzajú rituálom, si ich musia natiahnuť na ruky. Musia ich na sebe udržať 10 minút, zatiaľ čo ich štípu stovky mravcov.



Keď si napokon môžu dať rukavice dole, bolesť nekončí ešte celé hodiny. V niektorých prípadoch dochádza aj k nekontrolovateľnej triaške, halucináciám a dočasnej paralýze svalov. Aby sa chlapci v kmeni skutočne stali mužmi, v priebehu nasledujúcich mesiacov, ba dokonca rokov, podstupujú túto procedúru opakovane, a to až dvadsaťkrát.

Cieľom je urobiť z chlapcov lepších mužov a pripraviť ich na to, že raz z nich budú lovci a v džungli na nich číhajú najrôznejšie nebezpečenstvá. Procedúra ich tak pripraví na bolesť, ktorá ich raz môže postretnúť.