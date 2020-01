Japonský miliardár hľadá ženu, ktorá s ním poletí na Mesiac. Musí byť slobodná a splniť viaceré podmienky

Japonský podnikateľ Yusaku Maezawa hľadá ženu, ktorá s ním poletí na Mesiac. Misia by sa mala uskutočniť v roku 2023, pričom to bude prvá cesta na Mesiac s ľudskou posádkou od roku 1972. Štyridsaťštyriročný miliardár vyhlásil, že chce zdieľať túto cestu so „špeciálnou ženou“. Letieť by mali v rakete Starship spoločnosti SpaceX.

Záujemkyne sa môžu prihlásiť do 17. januára prostredníctvom webstránky mz.abema.tv. Musia však splniť niekoľko podmienok. Podnikateľ hľadá slobodnú ženu nad 20 rokov, ktorá je vždy pozitívne naladená, je ochotná podstúpiť prípravu na let do vesmíru, chce si užívať život naplno a želá si svetový mier. Jeho konečné rozhodnutie by malo byť známe koncom marca.

Milovník umenia v minulosti hral na bicie v kapele Switch Style a pôsobí v módnom priemysle. Tento mesiac vyhlásil, že rozdelí sto miliónov jenov (v prepočte približne 822-tisíc eur) medzi sto náhodne vybraných ľudí, ktorí budú zdieľať jeden z jeho príspevkov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Zakladateľ SpaceX Elon Musk v roku 2018 vyhlásil, že Maezawa bude prvým civilistom, ktorý poletí na Mesiac. Koľko za to zaplatil, však neprezradil.