Japonsko má nový rýchlovlak: Zachráni pasažierov počas zemetrasení, krátke vzdialenosti aj bez elektriny

Je to však zároveň krajina, v ktorej technológie napredujú míľovými krokmi. Jednou z noviniek v oblasti rýchlovlakov je vlak, ktorého úlohou bude okrem prevážania ľudí, aj ich záchrana v prípade zemetrasení.

Vlak bude zachraňovať ľudí pri zemetraseniach

Ako informuje portál Travel and Liesure, v Japonsku od 1. júla preváža ľudí nový rýchlovlak s názvom N700S. Rýchlovlak sa pohybuje na trase medzi Tokiom a Osakou a dosahuje rýchlosť až 360 kilometrov za hodinu. Po 13 rokoch ide o prvý rýchlovlak, ktorý spoločnosť Central Japan Railway predstavila a podľa CNN to je najrýchlejší vlak v krajine.

Vlak svoju službu prvýkrát začal 1. júla a začiatok jeho kariéry bol pôvodne naplánovaný tak, aby začínal spolu s Olympijskými hrami. Tie však boli napokon kvôli pandémii koronavírusu preplánované na rok 2021.

Najväčšou výhodou rýchlovlaku však nie je jeho rýchlosť, ale jedinečná konštrukcia, ktorá môže v budúcnosti zachraňovať životy. Rýchlovlak bol stavaný tak, aby dokázal v prípade zemetrasenia okamžite evakuovať ľudí z postihnutej oblasti. Vlak je však aj počas bežného cestovania pohodlný, tichý a vybavený najnovšími bezpečnostnými systémami. Jeho súčasťou je extrémne účinný systém brzdenia, vďaka ktorému dokáže v prípade potreby vlak zabrzdiť omnoho rýchlejšie a bezpečnejšie ako iné vlaky, a to dokonca aj pri vysokej rýchlosti.

Disponuje účinnými bezpečnostnými systémami

Vlak je okrem toho prvý na svete, ktorý má systém lítium-iónových batérií, čo znamená, že vlak dokáže prekonať krátke vzdialenosti aj v prípade, že dôjde k výpadku energií. Vlak tak bude schopný prejsť cez tunel či cez most aj v zasiahnutých oblastiach a pasažierov tak dopraviť do bezpečia.

Toto však nie je jediná novinka. Spoločnosť Central Japan Railway v súčasnosti pracuje na vlaku, ktorý pasažierov prevezie z Tokia do Osaky len za 67 minút (v súčasnosti trvá táto cesta vlakom niečo vyše 3 hodín). Očakáva sa, že tento rýchlovlak sa podarí dokončiť do roku 2037. Ako informuje portál Matador Network, zaujímavosťou je, že nový vlak by sa mal pri plnej rýchlosti vznášať približne 10 centimetrov nad traťou.