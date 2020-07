Prepravil viac ako polovicu sveta a prevážal aj raketoplán. Boeing 747 po 50 rokoch končí

Je synonymom najznámejšieho dopravného lietadla a legendárnym strojom spoločnosti Boeing. Jumbo Jet, alebo model 747, vyrábaný od roku 1969, bolo dlhé roky najväčšie používané komerčné lietadlo. Z pomyselného trónu ho zosadil až Airbus A380 v roku 2005. Boeing 747, kráľ oblohy, však po vyše 50 rokoch skončí.

Vznik Jumba

Už v roku 1963 vznikali projekty na výrobu veľkého strategického dopravného lietadla. Letecká doprava sa v 60. rokoch začínala prudko rozvíjať, vznikal dopyt po veľkých lietadlách s dlhým doletom. Prezident spoločnosti Pan Am požiadal Boeing, aby postavili lietadlo, ktoré by prepravilo dvojnásobné množstvo pasažierov ako Boeing 707. Letiská boli v tom čase preťažené a malé lietadlá nedokázali uspokojovať cestovateľský dopyt.

Boeing na to odpovedal modelom 747 a Pan Am si v roku 1966 objednal 25 kusov lietadiel v hodnote 525 miliónov dolárov. Kvôli veľkému lietadlu musel Boeing postaviť nový závod, krátko pred dostavením strechy už bola postavená maketa 747. Mimochodom, závod na 747 je objemovo najväčšou budovou, aká bola kedy postavená.

Prvý let

30. septembra 1968 bol prvý stroj 747 slávnostne vyvezený zo závodu pred novinárov a zástupcov 26 leteckých spoločností, ktoré si lietadlo napokon objednali. 9. februára 1969 sa uskutočnil prvý let s testovacími pilotmi. Až na malý problém s klapkami let prebehol bez problémov.

V neskorších testoch sa zistil menší problém s krídlami, ktorý bol vyriešený zmenou materiálu. Bol problém aj s tzv. fluttermi, ktorý sa vyriešil vložením protizávažia z ochudobneného uránu, kvôli jeho veľkej hmotnosti. V lietadle sa tak nachádzalo takmer 300 kilogramov tohto materiálu.

15. januára 1970 pokrstila prvá dáma Spojených štátov prvé lietadlá 747 na letisku vo Washingtone. Namiesto šampanského sa naň striekala modrá, červená a biela voda. Prvý let bol naplánovaný na 21. januára 1970, no napokon sa uskutočnil až o deň neskôr kvôli prehriatu motora. 22. januára 1970 tak Boeing 747 prepravil prvých pasažierov letom spoločnosti Pan Am na trase New York – Londýn.

Boeing 747 mal dovtedy najlepšie potenciálne prevádzkové náklady na jedno sedadlo. No bolo ich možné dosiahnuť iba vtedy, keď bolo lietadlo úplne plné. Náklady sa rýchlo zvyšovali so znížením obsadenosti. Ak boli napríklad sedadlá naplnené na 70 %, spotreba dosahovala až 95 % paliva oproti plne naloženému lietadlu. 747 tak bol efektívny, ale musel byť naplnený.

Technické údaje

S vývojom v priebehu rokov vzniklo viacero verzií Boeingu 747. Kým prvé verzie si vyžadovali až troch pilotov, neskoršie už potrebovali iba dvoch. V rôznych verziách poskytuje však Boeing 747 počet miest na sedenie až na úrovni 524 ľudí, pričom maximálna vzletová hmotnosť je pri verzii 747-400ER na úrovni 412 775 kg. Cestovná rýchlosť dosahuje 0,85 Mach, čo je 918 km/h., maximálka je tesne pod 1000 km/h. Vznikli aj prepravné verzie a tiež verzia na prepravu raketoplánu Endeavour.

Boeing 747 je dlhý 70,6 metra, okrem poslednej predstavenej verzie z roku 2011, ktorá je o necelých 6 metrov dlhšia. Rozpätie krídiel sa v rámci rozdielnych verzií pohybuje od necelých 60 metrov až po 68,5 metra. Aj dolet závisí od verzie, napríklad posledná predstavená verzia 747-8 má dolet až 14 815 kilometrov.

Pohon zabezpečujú 4 prúdové motory, a to buď Pratt & Whitney, Rolls-Royce alebo General Electric a v závislosti od verzie vytvárajú ťah od 206 až po 296 KN.

Lietadlo rekordov

Pri takom kultovom lietadle, akým Boeing 747 nepochybne je, by bolo nepredstaviteľné, aby nevytvorilo aj nejaké rekordy. Už na začiatku zmieňovaným bolo to, že išlo dlhú dobu o najväčšie komerčné lietadlo. V roku 1998 Boeing 747-400 spoločnosti Qantas preletel vzdialenosť Londýn-Sydney bez medzipristátia. Je nutné ale poznamenať, že neviezol žiadnych cestujúcich a ani náklad. Dokázal tak preletieť 18 001 kilometrov.

Za svoju pôsobnosť prepravil už viac ako 3,6 miliardy ľudí, čo sa dá predstaviť ako polovica svetovej populácie. Asi najznámejším Boeingom 747 je upravená verzia Air Force One, ktorú používa prezident USA.

Nehody

Žiaľ, ako to už v leteckej doprave býva, niektoré lety nedopadnú šťastne. Svojou dlhou pôsobnosťou a veľkým počtom vyrobených kusov tak nehody neobišli ani Boeing 747. Najtragickejšou nehodou nielen v histórii Boeingu 747, ale aj celkovo v letectve, bolo zrazenie dvoch Boeingov 747 na letisku na ostrove Tenerife. Táto tragédia si vyžiadala životy 583 ľudí.

V roku 1996 v dôsledku výbuchu paliva nad Atlantickým oceánom pri lete z New Yorku do Ríma s medzipristátím v Paríži, zomreli všetci ľudia na palube, celkovo 230 osôb.

O 2 a pol roka sa odohrala tragédia, keď 747 spadla na škótsku dedinu Lockerbie. Príčinou bola bomba umiestnená na palube a tragédia si opäť vyžiadala životy všetkých ľudí na palube.

Zatiaľ posledná vážna tragédia sa udiala v roku 2002, keď sa Boeing 747 zrútil nad Taiwanským prielivom. Príčinou bola chybná oprava spred 22 rokov a takisto zahynuli všetci ľudia na palube, spolu 225 osôb.

Koniec 747

Spoločnosť Boeing vyrobila takmer 1 600 kusov úžasných lietadiel. No aj éra týchto superstrojov sa pomaly blíži ku koncu. Dôvodom nie je nahradenie novým a väčším modelom, práve naopak. Letecké spoločnosti menia svoje preferencie a chcú byť efektívnejšie. Už dlhodobo majú záujem o menšie stroje, ktoré dokážu lepšie naplniť, sú flexibilnejšie a v konečnom dôsledku aj úspornejšie.

Ako informuje Bloomberg, Boeing by mal ukončiť výrobu 747 do dvoch rokov. Zo všetkých vyrobených približne 1 600 kusov je momentálne v prevádzke iba 350. Pre mnohé letecké spoločnosti je lacnejšie s nimi nelietať, a tak ich postupne vyraďujú. V relatívnom vyjadrení podľa spoločnosti Credit Suisse tak nelieta až 91 % Boeingov 747. Rovnaký osud postihol aj Airbus A380, z ktorých nelieta až 97 %.

Ani Boeingu sa výroba 747 neoplatí.Od roku 2016 strácajú na každom vyrobenom kuse 40 miliónov dolárov a momentálne sa vyrába iba 6 kusov ročne a Boeing má zakázku už iba na 15 strojov.

Ak sa teda túžite preletieť v tomto legendárnom stroji, veľa času vám už neostáva. Sláva 747 postupne vyprcháva a je možné, že o pár rokov už komerčný let na ňom možný nebude.

Z oblohy však tak rýchlo nezmiznú. Dajú sa využívať pri preprave nákladu, keďže dokážu poňať vyše 110 ton nákladu. Osobné lety však budú postupne nedostupné.