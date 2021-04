Japonskí lekári prvýkrát úspešne transplantovali pľúcne tkanivo od žijúcich darcov žene, ktorá prekonala covid

Lekári v Japonsku vo štvrtok oznámili, že úspešne vykonali celosvetovo prvú transplantáciu pľúcneho tkaniva od žijúcich darcov pacientke so závažným poškodením pľúc spôsobeným ochorením COVID-19. Informáciu priniesla v piatok tlačová agentúra AP.

Pacientka, identifikovaná iba ako žena zo západojaponského regiónu Kansai, sa zotavuje po stredajšej takmer 11-hodinovej operácii, uviedla vo vyhlásení Univerzitná nemocnice v Kjóte. Dodala, že ženin manžel a syn, ktorí darovali časti svojich pľúc, sú takisto v stabilizovanom stave.

Univerzita napísala, že takáto transplantácia pľúcneho tkaniva od žijúcich darcov osobe s poškodením pľúc po covide je prvou na svete. Transplantácie od mozgovo mŕtvych darcov v Japonsku sú stále zriedkavé a žijúci darcovia sú pokladaní za realistickejšiu možnosť pre pacientov.

Surgeons at Kyoto University Hospital have conducted the world’s first lung transplant from living donors. The procedure could be a promising treatment option for people suffering long-term lung damage from the coronavirus. pic.twitter.com/kQxtbTyTwz

