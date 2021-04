Kým sa dostala do rúk lekárov, bolo neskoro. Žene sa kompletne rozpadol nos, môže za to nezvyčajné ochorenie

Mnoho ľudí je so svojím nosom nespokojných. Kým niektorí sa s tým jednoducho naučia žiť, iní sa zveria do rúk plastických chirurgov. Lekári sa však stretli s nezvyčajným prípadom. Do ordinácie prišla žena, ktorej vpadol do tváre kvôli autoimunitnému ochoreniu.

Žene diagnostikovali zvláštne autoimunitné ochorenie

Nezvyčajné autoimunitné ochorenie pripravilo ženu o nos, píše portál Live Science. V čase, keď sa 34-ročná žena dostala do rúk lekárov, jej nosový mostík sa už celkom rozpadol, čo spôsobilo, že nos sa jej prepadol do tváre, informuje štúdia publikovaná v časopise The New England Journal of Medicine. Deformácia sa neobjavila zo dňa na deň, proces trval podľa lekárov 7 rokov.

Ženu počas tých rokov trápili rôzne nepríjemné symptómy, vrátane neustále zápalu v nose, ako aj v priľahlých dutinách, mala chronickú rinosinusitídu. Okrem toho však mala v nose výrastky, tzv. polypy a z nosa jej neustále vytekal hlien. Po vyšetrení boli lekári v šoku. Žena takmer úplne prišla o kosť po oboch stranách nosného mostíka a v zlom stave bola aj nosná chrupavka. CT vyšetrenie ukázalo aj veľkú dieru v nosnej prepážke.

Aby lekári zistili, čo ženin stav zapríčinilo, testovali prítomnosť protilátok v jej tele. Ukázalo sa, že mala vysokú hladinu protilátok, ktoré útočia na proteinázu 3 (PR3), teda na proteín, ktorý sa nachádza v niektorých typoch bielych krviniek, píše Mayo Clinic Laboratories. Protilátky, ktoré útočia na PR3, napádajú zdravé ľudské bunky. Môžu vyvolať zápal v cievach a poškodiť orgány. Najčastejšie napádajú obličky, pľúca a dýchací trakt. Na základe vyšetrení lekári napokon žene diagnostikovali ojedinelé ochorenie, granulomatózu s polyangiitídou (GPA).

Choroba môže napadnúť pľúca, ale aj obličky

Vedcom zatiaľ proces vzniku autoimunitného ochorenia nie je celkom jasný. Nazdávajú sa, že protilátky sa prichytia na biele krvinky prenášajúce PR3, čím narušia ich funkciu. To zapríčiní poškodenie zdravých tkanív. GPA je považované za veľmi zriedkavé ochorenie, lekári si však myslia, že mnoho prípadov ostane nepovšimnutých alebo nesprávne diagnostikovaných, informuje NORD.

Aj keď v prípade ženy trvalo 7 rokov, kým sa jej nos dostal do takého stavu, v akom je, ochorenie môže napredovať rôznym tempom. U niektorých ľudí sa môžu vážne symptómy objaviť už v priebehu niekoľkých mesiacov či dokonca dní. Okrem toho, vzhľadom na to, že ochorenie napáda rôzne orgány, aj príznaky môžu byť odlišné u každého pacienta.

V závažných prípadoch môže GPA zapríčiniť stratu sluchu, zraku, poškodenie obličiek či nervov, a to najmä v prípade, ak sa ochorenie včas nepodchytí a nelieči sa. V tomto prípade lekári žene predpísali kombináciu liekov, ktorých úlohou je regulovať aktivitu imunitného systému.