Japonec má prácu snov. Živí sa ničnerobením, ľudia si ho môžu najať za 80 eur

Možno je to sen mnohých z vás. Tento muž z Japonska však premenil sen na skutočnosť. Ľudia mu platia za to, že s nimi ide do obchodu alebo za nich vystojí dlhý rad.

Najať si ho môžete za približne 80 eur

Shoji Morimoto sa kedysi venoval vydavateľskej činnosti, neskôr si však povedal, že si skúsi zarábať ničnerobením. 37-ročného muža si môže najať ktokoľvek, píše portál The Independent. V prepočte za 80 eur sa s vami bude venovať ničnerobeniu. Preplatiť mu však musíte aj cestovné náklady a stravu.

Svoje služby Morimoto prvýkrát začal ponúkať ešte v roku 2018. Prostredníctvom Twitteru ponúkol ľuďom možnosť najať si ho na spoločné ničnerobenie. Dodal, že okrem jednoduchých úkonov nebude robiť vôbec nič. Je však ochotný vystáť za niekoho dlhý rad alebo ísť na nákupy s niekým, kto sa bojí do obchodu vkročiť sám.

Pôvodne Shoji svoje služby ponúkal zdarma, postupom času ich však musel spoplatniť. Hnevalo ho, že množstvo ľudí, ktorí sa mu ozvú, len plytvajú jeho časom. On však chcel pomáhať ľuďom, ktorí majú o jeho služby skutočný záujem. V súčasnosti sa denne stretáva s 3 alebo 4 klientmi. Od uverejnenia svojej ponuky ich už mal viac ako 3 000.

Pomáha osamelým ľuďom

Ľudia jeho služby vyhľadávajú z rôznych dôvodov, najčastejšie sa mu však ozývajú takí, ktorí sú osamelí, potrebujú spoločnosť a niekoho, kto si ich vypočuje. Niektorí ľudia ho pozývajú na obed, iní chcú, aby pre nich pózoval. Sprevádzal ľudí počas náročného rozvodového konania, s inými chytal motýle v parku a v súčasnosti sa jeho klientmi stáva aj čoraz viac zdravotníkov, ktorí sa potrebujú s niekým podeliť o svoje útrapy.

‘Rent-a-person who does nothing’ in Tokyo receives endless requests, gratitude https://t.co/DL1QfeeiOj — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) January 13, 2021

Morimoto sa počas svojej kariéry stretol aj s veľmi bizarnými požiadavkami. Jeden z jeho klientov mu popísal vraždu, ktorú vykonal. Ďalší mu zas zaplatil za to, aby ho na ceste z nemocnice sprevádzal na miesto, kde sa predtým pokúsil o samovraždu. V rozhovore pre The Mainichi sa Shoji vyjadril, že so svojimi klientmi nenadväzuje žiadne blízke vzťahy. Nie je ich priateľom ani známosťou. Je šťastne ženatý a vyštudoval fyziku. Toto však považuje za ideálny spôsob, ako pomôcť osamelým ľuďom.

Dodáva, že sám nemá rád, keď sa mu niekto snaží pomôcť otrepanými frázami. To najlepšie, čo môže človek urobiť, je stáť po boku toho, kto to práve potrebuje.

O nezvyčajnej kariére napísal Morimoto aj niekoľko kníh a zároveň sa stal inšpiráciou pre televíznu drámu. Na Twitteri má už vyše 270 000 fanúšikov a chvália ho aj jeho klienti. Jeden z nich sa vyjadril, že je skvelé mať po boku niekoho, od koho si môže držať odstup, no ak chce, môže sa s ním porozprávať.