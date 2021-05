Jana si pri nakupovaní stanovila pravidlá: Ušetrené peniaze a čas môžem investovať do toho, čo je pre mňa dôležité

Jana Neupauerová sa nachádza na ceste k jednoduchšiemu životu. S vlastnými skúsenosťami na témy minimalizmu sa delí prostredníctvom videí. Vníma ho predovšetkým ako prostriedok, vďaka ktorému vie vo svojom živote vytriediť to, čo jej neprináša hodnotu a zamerať sa na to dôležité. Ak ste si mysleli, že sa pri minimalizme musíte v niečom obmedzovať, Jana vám ukáže, že je to presne naopak.

Janina cesta k minimalizmu začala už pred šiestimi rokmi a bola postupná. “Nevnímam to tak, že minimalizmus je konečná cieľová stanica. Podľa mňa je to nástroj, ktorý nám pomáha žiť trochu lepší život – alebo žiť tak, ako sami chceme a uvedomovať si, čo je podstatné,” prezradila.

“Snažím sa nespotrebovávať viac, ako potrebujem, pretože to nie je len o mne”

Začať žiť jednoduchšie sa rozhodla kvôli dvom vplyvom. “Človek okolo seba vidí zahltenie a vníma, že tých vecí je strašne veľa. Len niekde ležia, nie sú využívané a častokrát v tom úložisku nakoniec doslúžia. Najzásadnejším impulzom však bolo narodenie môjho staršieho syna. Vtedy som viac precítila zodpovednosť za to, v akom stave mu zanechám planétu. Pre mňa je minimalizmus silno spojený s tým, že sa snažím nespotrebovávať viac, ako potrebujem. Pretože to nie je len o mne.”

Ako hovorí, každý minimalista má nejaké oblasti, v ktorých sa mu to darí lepšie a v ktorých horšie. Jane sa podarilo stanoviť si pri nakupovaní vlastné pravidlá, ktorými sa riadi. “Pri nakupovaní oblečenia som si za posledných šesť rokov stanovila najviac svojich nových pravidiel. Nenakupujem v reťazcoch s rýchlou módou, kde sa neberie ohľad na to, akým spôsobom sa oblečenie vyrába, aký má dopad na ľudí, ktorí ho vyrábajú, aj na ľudí, ktorí ho nosia a celkovo na životné prostredie,” vysvetľuje.

Prvý je vždy sekáč

Jej zásadné pravidlo znie, že prvý je vždy sekáč. “Keď sa mi tam nepodarí nájsť to, čo potrebujem, tak potom sa snažím hľadať udržateľnú značku.” Pre Janu však nie je minimalizmus o zachádzaní do extrémov. “Minimalizmus sa môže stať až príliš obmedzujúcim. Človek by si mal zostať stále vedomý toho, že je to iba nástroj. A keď mi prestáva slúžiť alebo ma už príliš obmedzuje, tak si myslím, že je fajn opustiť nejaké pravidlo a sústrediť sa na to, čo je podstatné.”

Vo svojom videu 6 rokov bez fast fashion sa Jana pýta samej seba pred nákupom aj dôležitú otázku, a to, či dané oblečie využije aspoň tridsaťkrát.

Zostáva jej viac času a peňazí na to dôležité

Jana si vďaka minimalizmu môže predovšetkým uvedomovať to, čo je pre ňu podstatné a orezať nepodstatné. Aby nakoniec vedela sústrediť viac energie, času a peňazí k tomu pre ňu dôležitému.

Minimalizmom sa dajú šetriť financie už iba tým, že nad nákupom viac premýšľate. “Doma sa riadime väčšinou takým pravidlom, že si dáme minimálne dva týždne na to, aby sme skúsili tú konkrétnu vec, ktorú chceme, nájsť z druhej ruky.” Na príkladoch môže Jana ilustrovať, koľko peňazí dokáže týmto systémom ušetriť.

“Namiesto gauča za 8 alebo 15-tisíc (pozn. red. českých korún), sme si takto z druhej ruky kúpili gauč za tri. Alebo úplne fantastickú, funkčnú, novú posteľ namiesto 7, za myslím 4-tisíc.” Zvyšné peniaze môže investovať do vecí, ktoré ju zaujímajú a sú pre ňu podstatné.

Minimalizmus a rodičovstvo?

Jana sa venuje vo svojich videách okrem minimalizmu aj téme rodičovstva. Ak si myslíte, že tieto dve veci nejdú dohromady, presvedčí vás o opaku. “Myslím si, že je to absolútne zlučiteľné. Deti potrebujú hračky a oblečenie, z ktorého rýchlo rastú, ale všetko sa dá robiť s rozmyslom. Keď si to tak vezmeme, naši predkovia mali, čo sa týka oblečenia aj hračiek, toho podstatne menej než máme my.”

Dokonca podľa psychológov a relevantných výskumov môže byť veľké množstvo hračiek aj na škodu pri rozvíjaní kreativity detí, aj v schopnosti hrať sa.

“Hra samotná je pre rozvoj detí ohromne dôležitá. Ale keď majú hračiek príliš veľa, tak tie môžu fungovať ako neustále notifikácie na počítači či v mobile. My si to vieme predstaviť, ako keď pri práci nemáme vypnuté notifikácie a dostávajú nás zo stavu, ktorý psychológ Mihály Csíkszentmihályi nazval flow absolútneho sústredenia. Vždy nás akoby vyhodia preč a potom trvá veľmi dlho vrátiť sa späť do sústredenia. Pre deti podobným spôsobom funguje to ohromné množstvo hračiek.”

Oblečenie, z ktorého deti rýchlo vyrastú, tiež nemusí byť na ceste minimalizmom problém. “Mamičkovská ekonomika, ako si vzájomne posúvame veci, je úžasná,” opisuje Jana.

“Nemali by sme si odopierať to, čo nám robí radosť”

Ak si predstavujete, že sa minimalisti musia v niečom zásadnom, čo by ich urobilo šťastným, obmedzovať, nie je to tak. “Minimalizmus neznamená, že nič nemáme. Nemali by sme byť askéti a odopierať si to, čo nám prináša radosť. Ale mali by sme vedieť rozlišovať, čo nám dáva hodnotu do života.”

Pre Janu je minimalizmus okrem samotnej ekologickej stránky dôležitý aj v niečom ďalšom. “Pomáha mi sústrediť sa na to dôležité a osekáva všetok balast, ktorý ma od toho odvádza. Tým sú častokrát materiálne veci. Každá vec, ktorú vlastníme, je niečo, o čo sa musíme starať. Ani si to neuvedomujeme, ale čím viac vecí máme, tým viac toho máme aj na práci.”

Funguje Kúzelné upratovanie od Marie Kondo?

“Minimalizmus je dobrý nástroj aj na iné oblasti života, nie iba na to, ako mať zariadený šatník alebo dom”

Ak vás zaujíma minimalizmus alebo by ste chceli do svojho života aplikovať viac jednoduchosti, podľa Jany je dôležité uvedomiť si, že každý človek je unikátny a každému z nás vyhovuje niečo iné.

“Vo chvíli, keď sa človek rozhodne, je najdôležitejšia motivácia. Vedieť, prečo to chcem urobiť.” Jednou z vašich motivácií môže byť napríklad vidina jednoduchého domova, kde si namiesto týždenného sobotného upratovania budete môcť dopriať vytúžený výlet. “Druhá vec je pokojne začať v malom, ale tak, aby sme videli pokrok, ktorý nás ďalej nakopne.” Na začiatok stačí napríklad aj upratanie a vytriedenie obyčajnej zásuvky.

“Pýtanie sa na funkciu vecí v mojom živote – či mi prinášajú hodnotu, radosť alebo či sú pre mňa užitočné – je istý spôsob sebapoznávania sa. Minimalizmus by nemal zostať len o vytriedení a vyhadzovaní vecí. Práveže tým najzásadnejším je zmena prístupu k hromadeniu a nakupovaniu. Je zároveň dobrým nástrojom aj na iné oblasti života, nie iba na to, ako mať zariadený šatník alebo dom,” dodáva Jana na záver.

