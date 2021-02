Tereza obmedzila nakupovanie o 90 %: Rozhodla som sa naučiť kupovať iba to, čo naozaj potrebujem

Minimalizmus alebo minimalistický životný štýl sa v dnešnej dobe skloňujú stále viac. Tereza Dohnalová nám v rozhovore priblížila, ako ho aplikovala ona do svojho života a ako jej pomáha šetriť planétu, ale aj financie. Vďaka čomu sa môže sústrediť na to, čo je skutočne dôležité a nezameriavať sa na materiálne veci, ktoré nás dlhodobo šťastnými neurobia.

Tereza pravidelne prináša minimum waste tipy, ktorými sa môžeme inšpirovať a jednoducho ich aplikovať aj v našich domácnostiach. Okrem toho dokazuje, že ku spokojnému životu skutočne nepotrebujeme tony šiat, kozmetiky alebo množstvo majetku.

Pri minimalizme je však dôležité aj psychické nastavenie a niekedy je lepšie začať malými a uvedomelými krôčikmi. Ak vás zaujímajú témy ako minimalizmus alebo ekológia, Tereza vám na ne prinesie príjemný nový pohľad.

V rozhovore s Terezou Dohnalovou sa dozviete: Ako sa dostala k minimalistickému životnému štýlu?

Na aké hodnoty sa vďaka minimalizmu môžeme v živote sústrediť?

Prečo si v dnešnej dobe získava minimalizmus čoraz viac pozornosti?

Čo podľa Terezy znamená minimalistický život?

Ako pristupuje k nakupovaniu?

Aké pravidlo dodržiava pri nákupe oblečenia?

Prečo je dôležité začať s minimalizmom postupne a systematicky?

Aká bola vaša cesta k minimalizmu?

Povedala by som, že pomerne klasická – keď som sa sťahovala od mojich rodičov do maličkého bytu v Prahe, zistila som, že mám strašne veľa vecí, väčšinu z nich vôbec nepoužívam a nič mi v živote neprinášajú. Rozhodla som sa, že v novej domácnosti to takto nechcem a dala si za úlohu veci nie iba minimalizovať, ale hlavne naučiť sa kupovať iba to, čo naozaj potrebujem.

A tak som zistila, že menej materiálnych vecí mi v živote prináša viac priestoru aj času na venovanie sa mojim obľúbeným aktivitám, vlastným projektom, rodine a tak ďalej. A že sa zrazu cítim hrozne spokojná. Prišlo mi to natoľko „life-changing“, že som sa o tom rozhodla šíriť povedomie na mojom Instagrame a blogu.

Čo pre vás znamená minimalizmus? Ako sa odzrkadľuje vo vašom živote? Akú má pre vás spojitosť s ekológiou?

Minimalizmus pre mňa znamená odpútanie od materiálnych vecí, ktoré nám umožní viac sa sústrediť na veci “skutočné” – lásku, rodinu, zážitky alebo sebarozvoj. V praktickej rovine to pre mňa znamená, že kupujem veci, ktoré skutočne potrebujem (od potravín, cez oblečenie až po spotrebiče) a nakupujem uvážene.

Zníženie našej spotreby je podľa mňa úplný základ ekologického správania. Každá vec, aj tá najviac ekologická, totiž musela byť niekde z niečoho vyrobená a tá predstavuje určitú ekologickú záťaž. Udržateľnosť pre mňa nie je o tom nakupovať veci s nálepkou „eco-friendly“ alebo “organic”, ale o zamyslení sa nad tým, koľko vecí skutočne k životu potrebujem a o znížení spotreby.

Na svojom blogu hovoríte o tom, ako nemáte televíziu, auto alebo hypotéku a vediete šťastný a spokojný život. Kým ľudia možno v živote najprv čakajú na to materiálne, aby si uskutočnili svoje sny, čakajú na to byť šťastnými. Môže nám práve minimalizmus pomôcť v tom uvedomiť si tieto skutočné hodnoty?

Určite! Čas a energiu, ktoré by sme inak vložili do nákupu auta, spotrebičov alebo vybavení hypotéky môžeme využívať na aktivity, ktoré máme radi, na naše projekty a jednoducho na to, byť spolu.

Máme teraz malé bábätko a som naozaj šťastná, že môžem väčšinu energie a času venovať jemu, miesto toho, aby som sa zaoberala neustálym vyberaním a nakupovaním vecí.

Prečo sa podľa vás minimalizmus stáva v dnešnej dobe stále populárnejším?

Minimalizmus veľmi spropagovala Marie Kondo vo svojej upratovacej show na Netflixe, kde správne poukázala na to, že zhromažďovanie vecí nás dusí a má negatívny dopad na naše psychické zdravie, keďže nám uberá ako fyzický, tak duševný priestor.

Ďalším z dôvodov je podľa mňa aj to, že sa dnes dosť hovorí o odpade a udržateľnosti celkovo a niektorým ľuďom dochádza, že naša „mindless consumption“ má negatívny dopad na našu planétu a že s tým treba niečo robiť.

Mnohým ľuďom sa minimalizmus spája predovšetkým s nakupovaním alebo presnejšie nenakupovaním. Ako je to vo vašom prípade? Čo ste obmedzili alebo zmenili pri nakupovaní?

Ja osobne si každý nákup dobre premyslím. Čo sa týka napríklad nákupu oblečenia, kladiem si veľa otázok, aby som sa uistila, že danú vec skutočne potrebujem a niečo mi do života (resp. do šatníka) prinesie, prečo si ju chcem kúpiť, kvôli komu, z akého popudu a podobne.

Okrem toho mám také moje “pravidlo 7 dní” – keď si niečo vyhliadnem na internete, nekúpim si to hneď, ale počkám približne týždeň, či sa mi aj po uplynutí tejto doby bude páčiť. Ak áno, kupujem, ak nie, nechám tak.

Zaujímavé je, že tak 90 % vecí sa mi po tom týždni už nepáči alebo usúdim, že ich zas tak nepotrebujem a nakoniec si ich nekúpim.

Bolo pre vás jednoduché prestať nakupovať? Ako dlho ste už pri nakupovaní minimalistom?

Minimalizmus nie je o tom, že prestaneme úplne nakupovať. Je to o obmedzení nákupov na skutočne potrebné veci. Ja som bola predtým shopalkoholik, takže som nákupy obmedzila asi z 90 %, čo ma stálo isté sebazaprenie. Ale som za to hrozne rada.

Chcela by som ale povedať, že aj keď minimalizmus praktizujem približne tri roky, doteraz sa mi stáva, že kúpim niečo, čo potom ľutujem, pretože to vlastne nepoužívam alebo nenosím. A to je normálne. Minimalizmus je celoživotná cesta a človek sa stále učí. Dôležité je, že k takým nákupom u mňa dochádza čím ďalej, tým menej.

Ako ste začali s obmedzovaním nakupovania fast fashion oblečenia?

S konceptom fast fashion – vyrobiť čo najviac a za čo najmenej peňazí – nesúhlasím, keďže ide úplne proti minimalizmu. Keď som sa vďaka samoštúdiu a filmu The True Cost dozvedela, ako odevný priemysel škodí životnému prostrediu a ľuďom samotným, povedala som si, že vo fast fashion už nakupovať nechcem.

Potom som narazila. Udržateľné/slow fashion značky totiž väčšinou nemajú veci, ktoré by sa mi páčili a naviac sú pomerne drahé – aj napriek tomu, že oblečenie beriem ako investíciu, sú často cenovo nad moje možnosti a mám od nich iba minimum vecí. Najviac teda nakupujem v sekáčoch (hlavne na Vinted), odtiaľ mám asi 80 % nákupov.

Nákupy vo fast fashion som zatiaľ iba obmedzila (nakupujem tam cca 15 % oblečenia), ale úplne na ne nezanevrela. Dôležité je, že keď už si tam niečo kupujem, dám si ten čas a prácu si vybrať kvalitné, nadčasové kúsky, ktoré mi dlho vydržia.

Ľudia majú o minimalizme možno predstavu, že ich bude v mnohých veciach iba obmedzovať. Napríklad nebudú môcť nakupovať veľa nového oblečenia či kozmetiky. Môže byť minimalizmus cestou aj pre niekoho, kto takto rozmýšľa? Dajú sa nájsť riešenia?

Súhlasím s vami, že ohľadom minimalizmu panuje trochu mylná predstava, že sa človek musí uskromniť a trpieť. Ako som už uviedla, minimalizmus ale nie je o tom, že nebudeme nakupovať, ale že nákupy obmedzíme, keďže budeme nakupovať s rozumom a na základe reálnej potreby.

Je pravda, že zmena myslenia na začiatku môže byť ťažká, ale stojí za to. Dostaví sa dobrý pocit z vás samých a hlavne ušetríte veľa peňazí. Verím, že človek je tvor ekonomický a preto ekonomická motivácia môže fungovať aj u jedincov, ktorí inak milujú nakupovanie.

Ušetrení peniaze môžete buď investovať do niečoho zmysluplného (cestovanie, sebarozvoj …) alebo si za ne kúpiť nejaký kvalitný, drahší kúsok. To už nechám na vás.

Začali ste organizovať online kurzy o minimalizme a udržateľnom životnom štýle. Prečo ste sa rozhodli šíriť povedomie a pomáhať takýmto spôsobom?

Áno, s kurzami som začala tento rok. O udržateľnosti sa dnes dosť hovorí, čo je na jednu stranu dobre, ale na druhú stranu je informácií niekedy až príliš a ľudia v tom potom majú zmätok. Príde mi, že veľa ľudí má dojem, že stačí, keď budú nakupovať veci s nálepkou „eco-friendly“, bez toho, aby sa zamysleli nad svojou spotrebou ako takou.

Chcem ľuďom ukázať, že tak jednoduché to nie je a že prvý krok k udržateľnému správaniu je práve obmedzenie našich nákupov. Čo nie je tak jednoduché, pretože človek musí úplne zmeniť svoje myslenie.

Riešenie emočných aspektov nakupovania a zmenu mindsetu považujem za pridanú hodnotu mojich webinárov. Bavíme sa ale aj o praktických veciach, ako mať udržateľný šatník, o prírodnej kozmetike, o jedle či greenwashingu. Webináre budú prebiehať znova na jar (marec-máj) a ja budem veľmi rada, keď sa prihlásite.

Čo by ste poradili na začiatok niekomu, komu sa takýto životný štýl páči a chcel by minimalizmus zaviesť aj do svojho života?

Nech do toho ide!

…a nech postupuje systematicky – najprv je dobré urobiť si poriadok a vyradiť veci, ktoré nepoužívame. Potom si spísať, aké veci v daných kategóriách (domácnosť, šatník, kozmetika…) potrebujeme a urobiť si nejaký koncept. Mať koncept je mimochodom hrozne dôležité, hlavne pri šatníku!

No a to najdôležitejšie – týmto konceptom sa pri nákupoch riadiť a každý nákup dôkladne premyslieť. Treba podotknúť, že minimalistom sa človek nestane cez noc. Ako som už uviedla, je to o zmene myslenia, nákupných návykov a to je beh na dlhú trať. Nikam sa neponáhľajte, robte malé krôčiky a tú cestu si užívajte.

Je lepšie začať malými krôčikmi ako meniť veci radikálne?

Za mňa je určite omnoho efektívnejšie robiť malé krôčiky. Keď sa rozhodneme, že si urobíme poriadok v domácnosti a vyhádžeme polku nášho bytu, OK – urobili sme si tam miesto, ale čo je nám to platné, keď sa nezamyslíme nad naším nákupným správaním a ďalší deň ideme do obchodu a veselo nakupujeme zbytočnosti aj ďalej?

Také radikálne kroky za mňa nie sú potrebné. Za mňa je minimalizmus o menších, ale za to dobre premyslených krokoch.

