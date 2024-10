Irán odpálil rakety na Izrael, tvrdí izraelská armáda. Všetci civilisti sa nachádzajú v protileteckých krytoch

Izraelská armáda v utorok oznámila, že Irán odpálil rakety na Izrael. Zároveň informovala, že všetci civilisti sú už v protileteckých krytoch. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.

Podľa izraelských médií odpálil Irán vyše 100 rakiet. Agentúra AFP napísala, že nad Jeruzalemom bolo počuť desiatky výbuchov. V celej krajine sa zároveň rozozvučali poplašné sirény.

Obyvateľom Izraela už krátko predtým úrady nariadili, aby sa až do odvolania zdržiavali v blízkosti protibombového krytu alebo iného objektu. Následne informovali, že všetci civilisti sa stihli ukryť.

Iránska tlačová agentúra ISNA medzičasom zverejnila videozáznamy rakiet letiacich nad Teheránom. Agentúra Reuters s odvolaním sa na výpovede svedkov zase informovala, že niektoré rakety boli zneškodnené ešte vo vzdušnom priestore Jordánska.

⚡️ BREAKING:

The situation in #Israel at the moment looks like this: the work of the Iron Dome continues. It is reported that not all missiles are being shot down. pic.twitter.com/gIxbY0pq1Q

— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2024