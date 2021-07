Inštitút ľudských práv podal trestné oznámenie na Borisa Kollára. Ten prirovnáva očkovanie k holokaustu

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) dnes podala na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie na predsedu parlamentu Borisa Kollára.

Predmetom trestného oznámenia je Kollárov výrok “My tuná vytvárame dve kategórie ľudí, to už sme tu raz mali, tí, čo nosili žlté hviezdy a tí, čo nenosili”, ktorý zaznel v novinovom rozhovore v súvislosti s protikoronovými opatreniami.

Prirovnávanie očkovania k holokaustu

“Porovnávanie protipandemických opatrení s protižidovskými zákonmi počas 2. svetovej vojny je nie len absolútne nesprávne, ale aj mimoriadne nevkusné. Predseda parlamentu krajiny, ktorá sa podieľala na holokauste, by mal v tejto súvislosti mimoriadne vážiť slová. Sme však svedkami toho, že Boris Kollár robí presný opak a hanobí pamiatku obetí holokaustu. Považujeme to za tak závažné, že sme požiadali Generálneho prokurátora, aby sa týmito výrokmi zaoberali orgány činné v trestnom konaní,” uviedol riaditeľ IĽP Peter

Weisenbacher.

Boris Kollár ako predseda koaličného hnutia Sme rodina odmieta akúkoľvek formu povinného očkovania včítane zdravotníckeho personálu ako aj reštrikcie pre nezaočkovaných a presadzuje nárok nezaočkovaných na pravidelné bezplatné testy.

Obmedzenia pre nezaočkovaných považuje za diskrimináciu a rozdeľovanie spoločnosti. “Občanov židovského pôvodu počas tzv. Slovenského štátu najprv pripravili o slobodu, potom o majetok a nakoniec väčšinu z nich aj o život. Vláda dokonca platila za deportácie vlastných občanov a občianok do táborov smrti. Takto sme stratili vyše 70 000 ľudí a predseda parlamentu to relativizuje svojimi pomýlenými teóriami. Obávam sa, že to naháňa vodu na mlyn rôznym antisemitom a popieračom holokaustu,” vysvetlila manažérka projektu vzdelávania o holokauste IPEAH Alena Krempaská.