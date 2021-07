India chce zaviesť politiku dvoch detí. Ľuďom budú platiť, ak sa dajú dobrovoľne sterilizovať

Zdá sa však, že indická vláda sa inšpirovala a v niektorých štátoch bude zrejme zavedená podobná politika. Cieľom je bojovať s preľudnením. Povolené budú dve deti v jednej rodine. Za sterilizáciu budú ľudia dostávať odmeny.

V jednej rodine budú povolené len dve deti

Indické štáty Uttarpradéš, Ásam a Gudžarát chcú zmenu v zákone. Vďaka nej by v jednej rodine boli povolené len dve deti, informuje The Guardian. Cieľom je bojovať s extrémnym preľudnením, len v Uttarpradéši totiž žije viac ľudí, ako v celej Brazílii dohromady. Ak rodina zákon poruší, hrozia jej sankcie. Môžu jej byť napríklad odopreté štátne dávky, dotácie a jej členovia sa nebudú môcť zamestnať v štátnej sfére. Na druhej strane, ak už v rodine sú dve deti a rodičia sa rozhodnú dobrovoľne podstúpiť sterilizáciu, budú za to odmenení.

Zmenu zákona navrhla uttarpradéšska vláda, kde má hlavné slovo hinduistická nacionalistická strana Bharatiya Janata Party (BJP). Návrh odôvodňujú tým, že krajinu trápi akútny nedostatok ekonomických, ale aj ekologických zdrojov. Je preto nevyhnutné zákony zmeniť a postarať sa tak o to, aby mal každý obyvateľ krajiny možnosť naplniť si základné ľudské potreby.

Ak sa nič neurobí, India v priebehu nasledujúcich 10 rokov predbehne Čínu ako tá najľudnatejšia krajina na svete. Napriek tomu však mnoho ľudí zmenu legislatívy spochybňuje. Pýtajú sa, či je takéto obmedzovanie ľudí naozaj nevyhnutné. Aj keď totiž v súčasnosti v Uttarpradéši žije 240 miliónov ľudí, medzi rokmi 1993 až 2016 bol zaznamenaný výrazný pokles množstva pôrodov. V tomto období pôrodnosť klesla až o polovicu a tento trend pokračuje aj naďalej.

Vláda by sa mala zamerať viac na vzdelávanie ľudí

Odhaduje sa, že do roku 2025 klesne priemerný počet detí na jednu indickú ženu na 2,1. Podobný trend je badateľný nielen v Uttarpradéši, ale aj v ďalších indických štátoch. Národný prieskum z roku 2020 ukázal, že počet pôrodov na ženu poklesol až v 14 štátoch zo 17. Mnoho ľudí sa nazdáva, že zmena legislatívy je v skutočnosti len politicky motivovaným činom a snaha prilákať hinduistických voličov. Celoštátne voľby sa v Uttarpradéši budú konať už budúci rok.

V krajine žije okrem Hinduistov aj mnoho Moslimov. Hovorí sa, že Moslimovia majú priveľa detí a oberajú hinduistických občanov o zdroje a o životný priestor. V rôznych formách bol zákon obmedzujúci počet detí zavedený už v 12 indických štátoch. Štyri štáty však zmenu napokon zrušili. Ukázalo sa totiž, že to krajinám nijak nepomohla. Mnoho ľudí takéto zákony kritizuje, tvrdia, že komplikujú život najmä slobodným matkám. Apelujú na to, aby sa štáty zamerali skôr na vzdelávanie ľudí, napríklad o antikoncepčných prostriedkoch a možnostiach.