Igor Matovič je presvedčený, že bude vymenovaná úradnícka vláda. Toto bola podľa neho posledná rana

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič je presvedčený, že bude vymenovaná úradnícka vláda. Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy.

Poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer (Demokrati) podľa Matoviča uštedril vláde Eduarda Hegera poslednú ranu. Zdôraznil, že Káčer je pritom Hegerov človek a tiež člen jeho strany Demokrati. Matovič si myslí, že prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje „progresívnu vládu“. Tú nemieni podporiť. Pripustil však, že je tu taká možnosť, ak by Čaputová rokovala s jeho hnutím a dala jeho členom, ktorých volilo mnoho voličov, možnosť nominovať ľudí z mimopolitického prostredia.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (Sloboda a Solidarita – SaS) súhlasí, že prezidentka už nemá na výber a myslí si, že by mala vymenovať úradnícku vládu a ukončiť chaos.

Matovič by už v tejto chvíli nepodporil skorší termín parlamentných volieb. Ak by boli začiatkom leta, eliminovala by sa podľa neho možnosť volebnej kampane. Podotkol, že hoci by to bolo na začiatku leta, mnoho ľudí bude dovolenkovať. Viskupič sa pripojil a zdôraznil, že by to prinieslo len ďalší chaos. Iný termín je už podľa neho dnes nerealistický a strana SaS by ho už nepodporila.