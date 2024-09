Identita záhadnej ženy v Dunaji, k vašim službám je konečne odhalená. Diváci ostali v šoku, toto rozhodne nečakali

Siedma séria Dunaja, k vašim službám so sebou priniesla množstvo zvratov a tajomstiev, ktoré začínajú byť postupne odhaľované. Holubec nasadil najsilnejšie zbrane a nastrčil Kučerovcom výzvu, ktorá rozhádala celú rodinu, Lena sa zas postarala o to, aby nikdy nemal dediča. Tam však intrigy rozhodne nekončia.

Ako sme vás informovali v článku, Helgu a Klausa túto sériu čaká obrovská výzva. Všetko sa pre nich totiž zmenilo v momente, keď sa Klaus rozhodol dodržať sľub, ktorý dal svojej mame a postarať sa o svojho brata s Downovým syndrómom. Spolu s ním však do deja vstúpila ešte jedna postava.

Čo je zač

Posledná odvysielaná epizóda konečne odhalila tajomstvo, ktoré Walter Klaus skrýval. Má totiž brata Wolfiho s Downovým syndrómom, ktorého musela rodina skrývať. Doteraz sa o neho starala žena, ktorej identita zatiaľ nebola prezradená, no diváci už tušia, že nebude len obyčajnou opatrovateľkou, keďže sa k nej Walter správal až príliš familiárne a s prísľubom, že sa o ňu aj Wolfiho postará, si ju pritiahol do náručia.

V liste, ktorý našla Helga, boli navyše nakreslení všetci traja a z obrázku by mohlo vyplývať, že všetci traja sú súrodenci. Aj túto teóriu diváci zvážili v diskusii.

„Opatrovateľku a cudziu osobu by určite neobjímal a neprejavoval by k nej náklonnosti takého typu, ako to urobil… logika. Určite to je blízka rodina, minimálne sestra! A opatruje ich spoločného brata, ktorého tak ukrývajú práve kvôli situácii, nakoľko v tom čase postihnutých likvidovali rovnako ako Židov,“ vysvetlila diváčka v komentári.

„A to Helga by nevedela, že jej muž má sestru? Že zamlčal postihnutého brata, pochopím,“ oponovala však ďalšia. S týmto názorom súhlasí aj iná diváčka. Napísala: „Keby to bola jeho sestra, tak by ju Helga poznala. To je jeho brat a jeho opatrovateľka.“

Prečo ju zatajil

Aj k týmto argumentom sa však objavili protiargumenty a diváci si hneď vedeli zdôvodniť, prečo by Helga o Walterovej sestre nemusela vedieť. Jeden z argumentov napríklad znel: „Helga ju nemusela poznať, keď ani s jeho matkou sa nepoznala. Walter nemusel byť po vôli svojej rodine, ak žral Hitlera, veď aj Nemci neboli všetci fašisti.“

Ďalšia diváčka zas tvrdí: „Ja si skôr myslím, že Walterova rodina nebola dosť na spoločenskej úrovni pre Helginu rodinu, a preto ju tajil.“