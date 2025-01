Identita tajnej ženy v Dunaji, k vašim službám odhalená: Neuveríte, kto jej bude pomáhať v hre s Walterom Klausom

O množstvo postáv a zaujímavých zápletiek nemá tento dobový seriál núdzu. Vždy, keď sa veci vyriešia, ďalšie sa hneď skomplikujú, a tak sa často stane, že do deja vstúpia nové postavy. Niektoré ako milostné objekty, iné ako strojcovia pomsty.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hoci prvé tri nové postavy boli predstavené ešte predtým, než bola deviata séria vôbec odvysielaná, zdá sa, že tu posily v Dunaji, k vašim službám nekončia. Ukázalo sa to už pri Vilminých nových spolužiakoch na medicíne, ktorí budú zrejme väčšou súčasťou deja, než sa najprv zdalo. Najmä preto, že televízia oficiálne predstavila Juraja Kočího ako novú postavu. Teraz však pribudne nová ženská postava.

Ďalšia nová postava

Diváci ju prvýkrát videli v štvrtkovej epizóde. Nedozvedeli sa však o nej viac ako z traileru, ktorý vyšiel pár dní pred touto epizódou. Jednoducho sa na ulici zjaví oslnivá žena, zamáva Walterovi Klausovi a on ostane ako obarený. Ľudia tak začali diskutovať, či ho odzbrojila jej krása alebo minulosť s ňou. Myslia si totiž, že by to mohla byť jeho milenka.

Očakáva sa, že meno neznámej ženy zistia diváci už dnes večer. Ak by však čakali, že bude iba chvíľkovou postavou, ktorá sa len mihne v deji, mýlia sa. Minimálne šesť epizód sa totiž táto krásna žena – Jarka – v seriáli zdrží.

„Subreta Jarka rozohráva nebezpečnú hru s Walterom Klausom, čím skomplikuje život nielen sebe,“ stojí v popise k dvanástej epizóde, ako píše ČSFD. Následne sa v popise k ďalšej epizóde ponúka otázka: „Poslúchne Jarka Evu a podriadi sa jej radám?“

Z tohto opisu by mohlo vyplývať, že sa s ňou Eva podelila o svoje vlastné skúsenosti s Walterom Klausom, čím sa potvrdzuje divácka teória o tom, že by medzi Klausom a Jarkou mohol vzniknúť románik. Obzvlášť, keď ho posledné epizódy Helga odmieta v posteli, a tak by mohol hľadať rozptýlenie inde.